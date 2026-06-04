Ο Ιβάν Σεπέδα, υποψήφιος της αριστερής συμμαχίας για την προεδρία της Κολομβίας, κατηγόρησε την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για παρέμβαση στην προεκλογική διαδικασία της χώρας, λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένος για τις 21 Ιουνίου.

Ο Κολομβιανός πολιτικός έκανε λόγο για «επέμβαση» από την αμερικανική πλευρά, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την εκλογική αναμέτρηση.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εξέφρασε προχθές Τρίτη την υποστήριξή του στον ακροδεξιό υποψήφιο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχο δικηγόρο που προς έκπληξη πολλών αναδείχθηκε νικητής στον πρώτο γύρο την Κυριακή, χωρίς πάντως να λάβει τον αριθμό ψήφων που απαιτείτο για να αποφύγει τη διεξαγωγή δεύτερου, στον οποίο θα αναμετρηθεί με τον κ. Σεπέδα, δελφίνο του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Ο υποψήφιος της αριστεράς είπε χθες ότι η θέση της Ουάσιγκτον δείχνει διάθεση «επέμβασης».

Έκανε λόγο σε δημοσιογράφους για «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία» του «λαού και του έθνους» της Κολομβίας.

Απεναντίας ο κ. δε λα Εσπριέγια, 47 ετών, ευχαρίστησε τον κ. Τραμπ για την «αποφασιστικής σημασίας υποστήριξή του» κι υποσχέθηκε ότι η διμερής σχέση με τις ΗΠΑ θα υψωθεί σε επίπεδο «άνευ προηγουμένου» αν εκλεγεί αυτός νέος αρχηγός του κράτους, διαδεχόμενος τον σοσιαλδημοκράτη κ. Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται πολύ σκληρή γραμμή, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, έναντι των παρατάξεων ανταρτών και των εγκληματικών οργανώσεων στη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια πολλές άλλες προσωπικότητες της δεξιάς και της ακροδεξιάς στη Λατινική Αμερική — για παράδειγμα τον Χαβιέρ Μιλέι, πρόεδρο της Αργεντινής, τον Χοσέ Αντόνιο Καστ, πρόεδρο της Χιλής, τον Νάσρι Ασφούρα, πρόεδρο της Ονδούρας, κ.ά..

Ο πρόεδρος Πέτρο, που αντιπαρατίθεται συχνά με τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ, κυρίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε προχθές τους πολίτες της Κολομβίας να ψηφίσουν με «απόλυτη ελευθερία», παροτρύνοντάς τους να μην επιλέξουν να γίνουν «σκλάβοι» κι η χώρα «αποικία» κανενός.

Η πρώτη δημοσκόπηση αφού διεξήχθη ο πρώτος γύρος, που είδε προχθές το φως της δημοσιότητας, θέλει τον ακροδεξιό υποψήφιο να είναι πλέον φαβορί στον δεύτερο.