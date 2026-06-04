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Έκλεισε ένα αρνητικό κεφάλαιο

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με τα χαμόγελα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βγάλει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι σημαίνει αυτό; Το τέλος κάθε επιτήρησης. Επί της ουσίας χθες έκλεισε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με την Ελλάδα πλέον να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της.

Σημαία το τέλος της επιτήρησης

Αυτό που έμαθα χθες μετά την απόφαση της Ε.Ε. είναι ότι η κυβέρνηση θα παίξει δυνατά το χαρτί ότι η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον υπό επιτήρηση δημοσιονομική. Σημαία θα το κάνει, όταν την ίδια στιγμή άλλα 10 κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Και θα προβάλλει το επιχείρημα ότι τα πλεονάσματα θα γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, αλλά και τη μείωση του δημοσίου χρέους, αν και το μεγάλο πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος παραμένει.

Το χαρτί του 13ου μισθού

Και επειδή σας έγραφα πριν για τα πλεονάσματα και τις κινήσεις της κυβέρνησης, κερδίζει έδαφος η επιστροφή του 13ου μισθού στο δημόσιο και μάλιστα εξετάζεται να είναι στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μου λένε ότι οι εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη φουσκώνουν το πακέτο των παροχών που αρχικά ήταν λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ και κάνουν λόγο ακόμα και για 2 δισ. ευρώ, υπό προϋποθέσεις βέβαια και με το καλό σενάριο ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα φορολογικά έσοδα θα συνεχίσουν να κινούνται πάνω από τους στόχους.

Το τέλος των μνημονίων

Επί του 13ου μισθού υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το εάν θα είναι σταδιακή επαναφορά ή στοχευμένη ενίσχυση. Το ενδιαφέρον όμως είναι το περιτύλιγμα. Αυτό που μου λένε είναι ότι θα παρουσιαστεί ως το οριστικό τέλος των μνημονίων και της μνημονιακής περιόδου και κερδίζει έδαφος η επιχειρηματολογία, κόντρα σε όσους είναι αντίθετοι στην επαναφορά του 13ου μισθού, ότι υπάρχει αυξανόμενη πίεση από τα μεσαία στρώματα του Δημοσίου, ιδιαίτερα μετά από μια πολυετή περίοδο πληθωρισμού που απορρόφησε μεγάλο μέρος των αυξήσεων αποδοχών. Με αυτά θα επιχειρήσει να αλλάξει και το κλίμα.

Τι θα πει ο Σαμαράς

Και να πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, καθώς μαθαίνω ότι αύριο στην ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτης θα γίνει πιο αποκαλυπτικός για τις επόμενες κινήσεις του. Θα πει ότι θα κάνει κόμμα; Όχι ευθέως, αλλά θα κάνει άλλο ένα βήμα και θα το προσδιορίσει με τον τρόπο του, ώστε όλοι να καταλάβουμε πως ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι έτοιμος να το ανακοινώσει. Πάντως κριτική θα ασκήσει στην κυβέρνηση και σκληρή και δεν φαίνεται να ικανοποιείται από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, πως ανήκει στη ΝΔ. Και όπως μου έλεγαν οι στενοί του συνεργάτες, όλα θα πάνε καλά. Όταν ρώτησα τι εννοούν, μου είπαν ότι ξεκινάνε από 7%. Πολύ αισιόδοξους τους βρίσκω.

Η πίεση σε Νατσιό και Βελόπουλο

Εν αναμονή των κινήσεων Σαμαρά στη δεξιά πλευρά του χάρτη, έχουμε και κόντρες στην ευρύτερη δεξιά παράταξη μετά και την εμφάνιση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Η πίεση που υπάρχει στη Νίκη και στην Ελληνική Λύση είναι μεγάλη και γι’ αυτό υπάρχουν και επιθέσεις προς το κόμμα Καρυστιανού. Μένει να φανεί βέβαια στις επόμενες μετρήσεις τι ζημιά κάνει, γιατί τώρα είναι και ο μήνας του μέλιτος, όπως πολύ εύστοχα ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, που το έλεγε βέβαια για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Η υποκριτική στάση και τα μάτια ερμητικά κλειστά

Θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας αν οριστεί αδίκημα γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα, όπως λένε κάποια στελέχη κομμάτων; Ως κοινωνικός όρος, μου έλεγε έμπειρος δικηγόρος που ρώτησα τη γνώμη του, έχει καθιερωθεί και δείχνει την ιδιαίτερη φρικαλεότητα του εγκλήματος, όμως στον Ποινικό Κώδικα, από τη στιγμή που η ανθρωποκτονία τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών, το να εισαχθεί ως όρος η γυναικοκτονια δεν θα έχει καμία διαφορά στην ποινική κρίση, εκτός κι αν κάποιοι προτείνουν την επαναφορά της θανατικής ποινής. Το τελευταίο νομίζω δεν είναι μέσα στην ατζέντα εν έτει 2026. Στο πλαίσιο αυτό, όσα λέγονται μοιάζουν κάπως υποκριτικά, ειδικά όταν λέγονται από στελέχη κομμάτων ή κάποιους καλλιτέχνες, για παράδειγμα, που δεν είχαν δει ή δεν είχαν πάρει χαμπάρι την αλλαγή του ποινικού κώδικα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν αντί για ισόβια η εναλλακτική ποινή ήταν 10-15 χρόνια και κατά συνέπεια ο θύτης μπορούσε να βγει σε 5 με 6 χρόνια έξω. Ή βολεύτηκαν και επιχειρηματίες που είχαν νταραβέρια με τη Δικαιοσύνη.

Η διαφορετική σκιώδης κυβέρνηση του Ανδρουλάκη

Η μετάθεση του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ από την Τετάρτη στην Παρασκευή δεν ήταν τυχαία, αλλά και δεν αφορά και τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που το θέμα έχει λήξει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε κλείσει ακόμη τη σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή δεν είχε τακτοποιήσει το who is who και δεν είχαν ενημερωθεί και άνθρωποι που θα αναλάβουν τα ματσαρίσματα με τα κυβερνητικά στελέχη. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι τελικά δεν θα είναι κλασική σκιώδης κυβέρνηση, με έναν σκιώδη υπουργό ανά τομέα. Η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να δημιουργηθούν κύκλοι. Σε κάθε υπουργείο, πάνω από δύο στελέχη θα μαρκάρουν τον εκάστοτε υπουργό, όχι απλά με ένα πρόσωπο αλλά με ομάδα πίεσης. Προφανώς και στον κύκλο κάποιος θα προΐσταται και λογικά την μπαγκέτα της κάθε ορχήστρας θα την έχουν κορυφαία στελέχη.

Ξεκινάει η Αναθεώρηση

Βάζει μπροστά τις μηχανές η Βουλή, καθώς την προσεχή εβδομάδα αρχίζει η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Κατά τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ζητήσει από τα κόμματα να ορίσουν εκπροσώπους, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί, θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της ειδικής επιτροπής.

Το μέλλον αβέβαιο για όσους έμειναν πίσω

Μεγάλη πίκρα αισθάνονται όσοι έμειναν πίσω στη Νέα Αριστερά. Αυτό δεν το λέω ως αίσθηση, αλλά το άκουσα από τους ίδιους, οι οποίοι νιώθουν ότι είναι οι πλέον αδικημένοι στον χώρο τους. Όπως μου έλεγε ένα εκ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος που διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη, δεν μπορεί να καταλάβει τη στάση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος αντιμετωπίζει σαν ξένους ανθρώπους που πάλεψαν δίπλα δίπλα τα χρόνια της μεγάλης κρίσης και «έφαγαν πολύ ξύλο» τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του είναι τουλάχιστον περιφρονητικός και δεν τους αξίζει. «Έχει προκαλέσει μια τέτοια αμηχανία στον χώρο μας, τόσο στη Νέα Αριστερά όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ που φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε αν τελικά η πρώτη φορά αριστερά ήταν αυτό που νομίζαμε μέχρι πρότινος ή κάτι για το οποίο πλέον θα πρέπει να ντρεπόμαστε», μου είπε.

Ακονίζουν μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ

Χαμός γίνεται στο παρασκήνιο ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο το Σάββατο. Υπάρχει το ισχυρό μέτωπο Νίκου Παππά, Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου που είναι απέναντι στην πρόταση για αυτοδιάλυση. Υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα βουλευτών και μελών της Κ.Ε. που την υποστηρίζουν. Και μαθαίνω πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα κινηθεί σε μια γραμμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει στις εκλογές να πάει αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Μη κάθοδο στις εκλογές. Για να δούμε τι θα γίνει, αν και τα μαχαίρια ακονίζονται ήδη.

Ετοιμάζονται παραιτήσεις

Και πέρα από τα μαχαίρια που ακονίζονται, ετοιμάζονται και παραιτήσεις βουλευτών από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και μελών της Κ.Ε. από το κόμμα. Όλα αυτά θα ξεδιπλωθούν από το Σάββατο το βράδυ έως το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου ίσως έχουμε 10-12 παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντήσεις θα δώσει ο Παπακωνσταντίνου για τα Attica

Σήμερα είναι μία από τις ημέρες που έχουν ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν από κοντά τις κινήσεις της Ideal Holdings και ειδικότερα το μέλλον των πολυκαταστημάτων Attica. Κι αυτό γιατί πραγματοποιείται η γενική συνέλευση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου να καλείται, εκ των πραγμάτων, να δώσει περισσότερες απαντήσεις για το επόμενο βήμα του ομίλου. Το θέμα που αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η επικείμενη αυτόνομη εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για μία κίνηση που έχει ήδη μπει στο ραντάρ της αγοράς, καθώς τα πολυκαταστήματα αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα assets του χαρτοφυλακίου της Ideal και ταυτόχρονα μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις οργανωμένου retail στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι, όπως ακούω, αναμένεται να ζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, τη δομή της συναλλαγής, την αποτίμηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μετάβαση των Attica σε μία αυτόνομη χρηματιστηριακή διαδρομή.

Η Mondelez και οι έλεγχοι

Η πολυεθνική Mondelez που έχει εξαγοράσει την Chipita από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ενώ έχει προϊόντα όπως το Philadephia, τα Oreο, τη Lacta, την Παυλίδης, ερωτήθηκε χθες σε ενημερωτική εκδήλωση που έκανε εάν έχει δεχτεί έλεγχο από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν άκουσα καμία απάντηση. Ή για την ακρίβεια άκουσα μία απάντηση από στέλεχος της εταιρείας, που έλεγε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γνωστοποιήσει η εταιρεία. Γιατί το αναφέρω; Μα γιατί αυτήν την περίοδο τα κλιμάκια του υπουργείου έχουν βγει στη «γύρα» και ελέγχουν πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είτε πρόκειται για σούπερ μάρκετ είτε για βιομηχανίες. Και ο πιο συνηθισμένος στόχος είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. Ποντάρω στο ότι και η Mondelez επομένως θα είναι μεταξύ αυτών που έχουν ελεγχθεί. Περισσότερα όμως για το θέμα προσεχώς.

Η συγκέντρωση της Νιτσιάκος στα Γιάννενα

Στο Du Lac, στα Γιάννενα, ξεδιπλώθηκε ένα ακόμη επεισόδιο της νέας εποχής για τη Νιτσιάκος, μετά τη συμφωνία με τον ουκρανικό κολοσσό MHP. Σας θυμίζω ότι το ξενοδοχείο ανήκει στην οικογένεια Νιτσιάκου και αποτελεί ένα από τα γνωστά τοπόσημα της πόλης. Εκεί πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς της εταιρείας, τους πτηνοτρόφους που βρίσκονται στον πυρήνα του παραγωγικού μοντέλου της Νιτσιάκος. Η εκδήλωση είχε, όπως μαθαίνω, παραγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία με τη MHP και τις προοπτικές που ανοίγει για την επόμενη ημέρα. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι η διοίκηση της Νιτσιάκος θέλησε να επικοινωνήσει απευθείας με τους ανθρώπους που συμμετέχουν καθημερινά την παραγωγική αλυσίδα της, να ενημερώσει και να κατευνάσει πιθανές ανησυχίες που υπάρχουν συχνά σε τέτοιου είδους εξαγορές. Ειδικά σε περιπτώσεις εταιρειών που έχουν έδρα σε περιφερειακές πόλεις όπως τα Ιωάννινα και ο κοινωνικός κύκλος είναι πιο «κλειστός».

Σήμερα κρίνεται η τύχη του Ζαππείου

Μαθαίνω ότι σήμερα κρίνεται, εκτός απροόπτου, η τύχη της μεγάλης ανακαίνισης του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς το θέμα εισάγεται προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου βρίσκεται η έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Ανακαίνιση Ζαππείου Μεγάρου και Κοινόχρηστου κτιρίου χώρων υγιεινής». Η παρέμβαση, σύμφωνα με το αντικείμενο που εξετάζεται, περιλαμβάνει διαμόρφωση εσωτερικού και υπαίθριου αμφιθεάτρου, διαρρυθμίσεις αιθουσών, χώρων υγιεινής και κυλικείου, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, στην καρδιά της Αθήνας. Το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης είναι εξίσου κρίσιμο, καθώς αφορά την έγκριση ή μη της μελέτης συντήρησης των διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του Ζαππείου Μεγάρου, στο πλαίσιο του ίδιου έργου ανακαίνισης, καθώς υφίσταται ένα συνολικό σχέδιο που ακουμπά την αναβάθμιση του κτιρίου. Μία θετική γνωμοδότηση θα ανοίξει τον δρόμο για να προχωρήσει ένα έργο που φιλοδοξεί να φέρει το Ζάππειο πιο κοντά στις σύγχρονες ανάγκες χρήσης του. Από την άλλη πλευρά, τυχόν παρατηρήσεις, όροι ή νέα αναβολή θα σημαίνουν ότι το εγχείρημα θα χρειαστεί πρόσθετες προσαρμογές πριν πάρει το τελικό πράσινο φως.

Ο σουπερμαρκετάς στη Στοά Αρσακείου

Ο Σταμάτης Κάντζας που ανοίγει την κάβα Drunky Goat στη Στοά Αρσακείου, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο αποφάσισε να ανοίξει τη βεντάλια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων πέρα από την οικογενειακή αλυσίδα σούπερ μάρκετ που διατηρεί με 18 καταστήματα στις Σέρρες και την Καβάλα. Μαθαίνω ότι ήδη το καινούργιο του επιχειρηματικό «τέκνο» στην ανακαινισμένη Στοά είναι ήδη έτοιμο και πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Με τη λογική να επικεντρώνει σε κρασιά από μικρούς και ποιοτικούς οινοπαραγωγούς από όλη την Ελλάδα και όχι στα μεγάλα οινοποιεία που συναντά κανείς στα σούπερ μάρκετ. Και τον ίδιο να κάνει στροφή στο ποιοτικότερο προϊόν και σε πιο εκλεπτυσμένους ουρανίσκους.

Η πολυκομματική «μάζωξη» του Μασούτη

Πολλοί και διάφοροι ήταν παρόντες και μάλιστα από αρκετούς διαφορετικούς χώρους στο πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο, Conrad Athens – The Ilisian, με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής του Μασούτη. Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν η πολυκομματική σύνθεση που είχε το κάλεσμα. Παλιοί αλλά και νέοι γνώριμοι της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Για παράδειγμα, το «παρών» έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ από την κυβέρνηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης. Η παρουσία τους είχε τη δική της σημειολογία, καθώς ο κλάδος των σούπερ μάρκετ βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, λόγω ακρίβειας, πληθωρισμού και πιέσεων στο καλάθι του νοικοκυριού. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, είχε η παρουσία πολιτικών αρχηγών και στελεχών από διαφορετικούς χώρους. Στην εκδήλωση βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ζητήθηκε αρκετά πως στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν Άδωνις, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου.