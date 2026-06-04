Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει αναφέρει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα μπορούσε να επανεξετάσει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Μαΐου, σε περίπτωση που ιρανικές δυνάμεις σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ανατροπής της συμφωνίας, εφόσον υπάρξει τέτοια κλιμάκωση από την πλευρά της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, καταγράφτηκαν επανειλημμένα εχθροπραξίες τελευταία.