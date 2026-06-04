Οι τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 4/6. Μικρή πτώση θα καταγράψει η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά. ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια (κυρίως ηπειρωτικά τμήματα) της χώρας. Οι καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.