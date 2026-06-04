Πίσω του θα αφήσει για λίγες ώρες ο πρωθυπουργός το καυτό πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό της χώρας και θα βρεθεί σε γειτονικές μας χώρες με τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν οικοδομηθεί κάτι παραπάνω από σχέσεις εμπιστοσύνης.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεκινήσει με διπλωματικές επαφές σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Πρώτος σταθμός είναι η Σόφια, όπου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Η επίσκεψη αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στις σχέσεις με τη γειτονική χώρα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ειδικότερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαταλέγεται στους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κ. Ράντεφ μετά τον σχηματισμό της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να διατηρήσουν στενή συνεργασία.

Ποια ζητήματα θα βρεθούν στο «τραπέζι» του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρούμεν Ράντεφ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν ζητήματα ενεργειακής και μεταφορικής διασυνδεσιμότητας, καθώς και κοινές ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις. Ελλάδα και Βουλγαρία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, προωθούν σημαντικά έργα υποδομών, όπως ο Κάθετος Διάδρομος LNG, που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο των δύο χωρών αλλά και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πρόσφατα σε αίτημα της Σόφιας για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της βουλγαρικής αεράμυνας και στη δημιουργία ενός πρόσθετου πλαισίου ασφάλειας στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό και στις αρχές Μαρτίου με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν η χώρα μας με απόφαση του ΚΥΣΕΑ είχε αναπτύξει ελληνική συστοιχία πυραύλων Patriot και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να παρέχει αντιβαλλιστική προστασία και εναέρια κάλυψη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Βουλγαρίας.

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων και αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των συζητήσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής διεύρυνσης.

Η ελληνική κυβέρνηση επαναλαμβάνει σταθερά ότι υποστηρίζει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ενταξιακή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας εξαρτάται από τις δικές της επιδόσεις, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη συμμόρφωση με τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις της ενταξιακής διαδικασίας.

Ειδικά για τα Δυτικά Βαλκάνια, η Αθήνα διατηρεί αμετάβλητη τη θέση ότι το μέλλον της περιοχής βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού των σχέσεων καλής γειτονίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της πλήρους εφαρμογής των διεθνών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί.

Η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί, άλλωστε, στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα και την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.