Ο μεγάλος νικητής των τελευταίων βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία είναι ο Ρούμεν Ράντεφ, ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο οποίος επέστρεψε από τον θεσμικό ρόλο του αρχηγού του κράτους στην πρώτη γραμμή της κομματικής πολιτικής και πέτυχε μια νίκη που αλλάζει τις ισορροπίες στη Σόφια. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, όπως μεταδόθηκαν από το βουλγαρικό πρακτορείο BTA, ο σχηματισμός του Ράντεφ, «Progressive Bulgaria», κατέγραψε 44,6% των ψήφων, αφήνοντας πολύ πίσω το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ με περίπου 13,3% και το φιλοευρωπαϊκό PP-DB με 12,6%.

Η έκταση της νίκης του δεν είναι μια συνηθισμένη εκλογική επιτυχία. Είναι το πρώτο τόσο καθαρό αποτέλεσμα υπέρ ενός πόλου εξουσίας στη Βουλγαρία έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας, διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων και εύθραυστων κυβερνήσεων. Το Associated Press σημειώνει ότι η νίκη του Ράντεφ ήρθε μετά από μια μακρά περίοδο κατακερματισμένων κοινοβουλίων και βραχύβιων κυβερνήσεων, ενώ το Reuters τη συνδέει με την κόπωση της βουλγαρικής κοινωνίας από τη διαφθορά, την αναποτελεσματικότητα και την παρατεταμένη πολιτική κρίση.

Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ

Ο Ρούμεν Ράντεφ δεν είναι καινούργιος στην εξουσία. Υπήρξε πρόεδρος της Βουλγαρίας από το 2017 έως το 2026 και πριν από την πολιτική του καριέρα είχε διατελέσει αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, φτάνοντας στον βαθμό του υποπτεράρχου. Η δημόσια εικόνα του οικοδομήθηκε πάνω σε τρία στοιχεία: στρατιωτικό κύρος, προφίλ σταθερότητας και απόσταση από το παραδοσιακό κομματικό σύστημα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες βιογραφικές πληροφορίες και τα διεθνή πρακτορεία, παραιτήθηκε από την προεδρία του στις αρχές του 2026, ώστε να ηγηθεί του νέου πολιτικού σχηματισμού του και να διεκδικήσει ευθέως την εξουσία μέσω των βουλευτικών εκλογών.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της επιστροφής του: ο Ράντεφ δεν αρκέστηκε στον ρόλο ενός παρεμβατικού προέδρου, αλλά επέλεξε να μετατρέψει τη θεσμική του επιρροή σε άμεση κομματική κυριαρχία. Σε μια χώρα όπου οι κυβερνήσεις έπεφταν η μία μετά την άλλη, ο ίδιος επιχείρησε να εμφανιστεί ως ο μόνος πολιτικός που μπορούσε να επιβάλει τάξη στο χάος.

Γιατί κέρδισε ο Ράντεφ

Η νίκη του Ράντεφ δεν εξηγείται μόνο από τη δική του δυναμική, αλλά και από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς το παλιό πολιτικό σύστημα. Το Reuters περιγράφει ένα εκλογικό σώμα εξαντλημένο από χρόνια αδιεξόδων, αλλεπάλληλων εκλογών και σκανδάλων διαφθοράς. Το AP προσθέτει ότι ο Ράντεφ αξιοποίησε τη λαϊκή δυσαρέσκεια με μια καμπάνια που έδωσε έμφαση στην πάταξη της διαπλοκής και στην αποδόμηση της «ολιγαρχικής επιρροής» πάνω στους κρατικούς μηχανισμούς.

Με απλά λόγια, ο Ράντεφ μπόρεσε να κερδίσει επειδή έπεισε ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων ότι δεν είναι απλώς ένας ακόμη διαχειριστής του ίδιου προβλήματος. Παρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που θα τερματίσει το μοντέλο της μόνιμης μετάβασης, των πρόχειρων συμβιβασμών και των κυβερνήσεων μικρής διάρκειας. Στην πολιτική ψυχολογία της σημερινής Βουλγαρίας, αυτή η υπόσχεση είχε βαρύτητα.

Είναι πράγματι «ρωσόφιλος»;

Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας του πολιτικού και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Ο Ράντεφ περιγράφεται από μεγάλα διεθνή μέσα ως «Russia-friendly», «Kremlin-friendly» ή πολιτικός με σαφώς πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Το Reuters επισημαίνει ότι έχει ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και έχει επικρίνει ευρύτερα ορισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές απέναντι στη Ρωσία.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Το AP τονίζει ότι, παρά τη φήμη του ως πολιτικού με φιλορωσικές αποχρώσεις, ο ίδιος μιλά ταυτόχρονα για μια «ρεαλιστική ευρωπαϊκή πορεία» της Βουλγαρίας. Με άλλα λόγια, ο Ράντεφ δεν εμφανίζεται ως πολιτικός που θέλει να βγάλει τη χώρα από την ΕΕ ή να συγκρουστεί ανοιχτά με τη Δύση. Περισσότερο μοιάζει με ηγέτη που επιδιώκει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών, χαμηλότερους τόνους απέναντι στη Μόσχα και μια πιο εθνικά ορισμένη γραμμή μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ένα μοντέλο Τουρκίας, που μοιάζει όλο και πιο αρεστό σε λαϊκιστές Ευρωπαίους.

Άρα, ο χαρακτηρισμός «ρωσόφιλος» έχει πολιτική βάση, αλλά χρειάζεται προσοχή για να μη γίνει απλουστευτικός. Ο Ράντεφ δεν είναι ένας βούλγαρος πολιτικός της περιφέρειας που αμφισβητεί τη δυτική ένταξη της χώρας του. Είναι ένας παίκτης εξουσίας που χρησιμοποιεί πιο ήπια γλώσσα για τη Ρωσία, πιο επιφυλακτική γραμμή για την Ουκρανία και πιο σκληρή κριτική προς το βουλγαρικό κατεστημένο.

Τι σημαίνει η νίκη του για τη Βουλγαρία

Η πρώτη ανάγνωση είναι εσωτερική: η Βουλγαρία ενδέχεται να βγει από τον φαύλο κύκλο της ακυβερνησίας. Το Reuters σημειώνει ότι η νίκη του Ράντεφ ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη μονοκομματική κυβέρνηση έπειτα από δεκαετίες, γεγονός που θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μια περίοδο θεσμικής παράλυσης.

Η δεύτερη ανάγνωση είναι ευρωπαϊκή. Η Σόφια αποκτά μια κυβέρνηση που πιθανότατα δεν θα συγκρουστεί θεσμικά με τις Βρυξέλλες, αλλά θα διεκδικήσει περισσότερο χώρο, ιδίως σε ζητήματα ενέργειας, σχέσεων με τη Ρωσία και ρυθμού ευθυγράμμισης με τις πιο σκληρές επιλογές της ΕΕ στο ουκρανικό. Τα διεθνή πρακτορεία εκτιμούν ότι ο Ράντεφ δύσκολα θα ρισκάρει τη ροή ευρωπαϊκών πόρων ή θα προχωρήσει σε θεαματικές ανατροπές σε ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ή η θεσμική της τοποθέτηση.

Η τρίτη ανάγνωση είναι γεωπολιτική. Η Βουλγαρία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γωνία της νοτιοανατολικής Ευρώπης: Μαύρη Θάλασσα, ενεργειακοί διάδρομοι, πόλεμος στην Ουκρανία, βαλκανικές ισορροπίες. Ένας ηγέτης με τη φήμη του Ράντεφ θα παρακολουθείται στενά τόσο από τη Μόσχα όσο και από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Η νίκη του δεν αλλάζει αυτομάτως στρατόπεδο στη Βουλγαρία. Αλλά αλλάζει τον τόνο, τις προτεραιότητες και ίσως το διαπραγματευτικό ύφος της χώρας.

Ο νικητής και τα όριά του

Παρά τη σαρωτική του επικράτηση, ο Ράντεφ δεν εισέρχεται σε ένα πολιτικό κενό. Κληρονομεί μια χώρα με επίμονα προβλήματα: διαφθορά, κοινωνική δυσπιστία, δημογραφική πίεση και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των θεσμών. Το Reuters επισημαίνει επίσης ότι, παρά τη μεγάλη νίκη, παραμένουν ερωτήματα για το πόσο συγκεκριμένο είναι το οικονομικό του σχέδιο και για το αν η νέα του παράταξη έχει επαρκές βάθος για να κυβερνήσει αποτελεσματικά.

Αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση της στιγμής του: κέρδισε επειδή εξέφρασε την ανάγκη για ρήξη με το παλιό σύστημα, αλλά τώρα θα κριθεί από την ικανότητά του να κυβερνήσει ένα κράτος που έχει ήδη κουραστεί από μεγάλες υποσχέσεις. Η βουλγαρική κοινωνία δεν του έδωσε απλώς μια εκλογική νίκη. Του έδωσε εντολή να αποδείξει ότι μπορεί να φέρει σταθερότητα χωρίς να οδηγήσει τη χώρα σε διπλωματικές γκρίζες ζώνες.

Ο νικητής των εκλογών στη Βουλγαρία είναι πράγματι ο Ρούμεν Ράντεφ, και η επικράτησή του είναι πολύ μεγαλύτερη από μια απλή αλλαγή φρουράς. Πρόκειται για επιστροφή ενός ισχυρού θεσμικού προσώπου με σαφές λαϊκό έρεισμα, αμφιλεγόμενη διεθνή εικόνα και ικανότητα να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τα επίσημα προκαταρκτικά αποτελέσματα τον φέρνουν στην κορυφή με 44,6%, σε μια εκλογή που μοιάζει να κλείνει τον κύκλο της παρατεταμένης αστάθειας.

Το ερώτημα από εδώ και πέρα δεν είναι αν κέρδισε. Αυτό έχει ήδη απαντηθεί. Το ερώτημα είναι ποια Βουλγαρία θα επιχειρήσει να χτίσει: μια πιο σταθερή ευρωπαϊκή χώρα με εθνικά αντανακλαστικά ή μια πιο αμφίθυμη δύναμη των Βαλκανίων, που θα κινείται διαρκώς ανάμεσα στη Δύση και τη ρωσική σκιά.