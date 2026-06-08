Σημαντικές εξελίξεις για τα μεγάλα μέτωπα των υποδομών της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προσδιορίζοντας το φετινό καλοκαίρι ως ορόσημο για την παράδοση κρίσιμων οδικών και συγκοινωνιακών έργων.

Μιλώντας στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», ο κ. Δήμας γνωστοποίησε ότι μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 45 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, το οποίο χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, στα τέλη Ιουλίου, προγραμματίζεται να τεθούν σε λειτουργία και οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη μειώσει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης κατά 15%, ενώ παράλληλα εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνονται και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη με Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Οι δύο παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην εξέλιξη της Γραμμής 4 του μετρό, αλλά και σε δύο άμεσες οδικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, έργο ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός του Ιουνίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία. Η δεύτερη εστιάζει στη βελτίωση του Κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, όπου θα δημιουργηθούν δύο ανεξάρτητες λωρίδες σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας για τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Σχετικά με τη θωράκιση των υποδομών από την κλιματική κρίση, ο κ. Δήμας στάθηκε στα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα μετά την κακοκαιρία Daniel, προϋπολογισμού 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως εξήγησε, η παρέμβαση σε 1.007 οδικά σημεία στοχεύει στην κατασκευή δομών με αυξημένες προδιαγραφές αντοχής. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, περιέγραψε τη στρατηγική για το επαρχιακό δίκτυο αναφέροντας αυτούσια:

«Η Πολιτεία συστηματικά προσπαθεί, σε δημοτικό, τοπικό, επαρχιακό, κυρίως οδικό δίκτυο, άρα κι εκεί που κανονικά δεν είναι δική της αρμοδιότητα, να επέμβει, ώστε να έχουμε πολύ πιο ανθεκτικές υποδομές που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών»