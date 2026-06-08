Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:58 ώρα Ελλάδος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η δόνηση είχε εστιακό βάθος μόλις 5,0 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε τόσο έντονα αισθητή.

Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα Δυτικά – Νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, με τις γεωγραφικές συντεταγμένες να καταγράφονται σε 38.7196 Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος και 23.4377 Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα, ωστόσο η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από τους σεισμολόγους.

Η νέα δόνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη μετασεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην κεντρική Εύβοια από την Κυριακή, όταν η περιοχή επλήγη από ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Είχε προηγηθεί σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ στις 21:40, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά δεδομένα.