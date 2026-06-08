Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι είχε τη Δευτέρα μια ιδιαίτερα θετική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή τους να συνεχίσουν την κοινή προσπάθεια τις επόμενες εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ήταν «μια πολύ θετική συζήτηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, κατά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να δώσουν ώθηση στη διπλωματία, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως «ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα». Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη «θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας».