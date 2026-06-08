Καλύτερα μπήκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι σε μεγάλα κέφια και να έχει 10 πόντους, έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 27-21. Έξι πόντους έχει για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοφ.

Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό μπήκαν καλά οι Λεσόρ και Χουάντσο που έχουν από πέντε πόντους στην πρώτη περίοδο.

Στην δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έβγαλε αντίδραση και με τον Χουάντσο να φτάνει στους 10 πόντους και τον Ναν στους 8 μείωσε την διαφορά.

Από τον Ολυμπιακό που έκανε λάθη την δεύτερη περίοδο την ολοκλήρωσαν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ με 12 πόντους και ο Γουόρντ με 8 για το 47-45 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμά του και στην τρίτη περίοδο την οποία έκλεισε με 70-62 με τον Φουρνιέ να φτάνει στους 19 πόντους, τον Βεζένκοφ στους 18 και τον Γουόρντ στους 12.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε πρώτους σκόρερ τον Σόρτς με 12 πόντους και τον Ναν με 10, με τον Χουάντσο να μένει και αυτός στους 10 από το πρώτο ημίχρονο.