Την περικοπή των αποδοχών τους κατά 40% ενέκριναν οι βουλευτές στην Ουγγαρία, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα για δημοσιονομική εξυγίανση και επίδειξη ακεραιότητας που έθεσε η νέα κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ψηφίστηκε ομόφωνα από τους 189 παρόντες της εθνοσυνέλευσης, λίγο μετά την εκλογική επικράτηση του Πίτερ Μαγιάρ στις κάλπες του περασμένου Απριλίου.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός είχε σπεύσει από τον προηγούμενο μήνα να δώσει το στίγμα της πολιτικής του γραμμής μέσω τηλεοπτικής του τοποθέτησης. Σημειώνεται η δήλωση που παραχώρησε στο RTL, όπου για να δικαιολογήσει αυτό το μέτρο ανέφερε:

«Πρόκειται για σεμνότητα»

Με βάση το νέο πλαίσιο, από τον ερχόμενο μήνα ο μηνιαίος βασικός μισθός για τους βουλευτές στην Ουγγαρία θα διαμορφώνεται στα 3.690 ευρώ καθαρά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από αυτή τη ρύθμιση ισοδυναμούν με τα έξοδα λειτουργίας του κοινοβουλίου για ένα ολόκληρο έτος.

Παράλληλα με τη μείωση του μισθού, το νομοσχέδιο βάζει τέλος στην επιστροφή χρημάτων για τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ενώ επιφέρει μειώσεις στις αποζημιώσεις που δίνονταν μέχρι σήμερα για τη στέγαση, την ενοικίαση γραφείων και την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού τους.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο και οι καταγγελίες για τη διαφθορά

Ο Πίτερ Μαγιάρ συνέδεσε άμεσα τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση με την ανάγκη για περιορισμό των κρατικών δαπανών, η οποία υλοποιείται μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον λιτότητας, αλλά και με την προσπάθεια καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς στη χώρα.

Τα οικονομικά δεδομένα των προηγούμενων ετών αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο επικεφαλής της κρατικής Αρχής για την Ακεραιότητα, Φερένκ Μπίρο, κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, η διαφθορά κόστισε στην Ουγγαρία τουλάχιστον 186 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του ελεγκτικού αυτού οργανισμού προχώρησε σε μια σοβαρή αποκάλυψη σχετικά με τις πιέσεις που δέχθηκε από το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στη συλλογικότητα πολιτών “De Akciokozosseg”, η οποία δραστηριοποιείται σε ζητήματα δημοκρατίας, ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε τις παρεμβάσεις στο έργο του, δηλώνοντας: «η πρώην κυβέρνηση του ζήτησε να μην ολοκληρώσει την αποστολή του ελέγχου»