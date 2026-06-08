Ένα νέο αιματηρό χτύπημα με θύματα αμάχους συγκλονίζει την Ουκρανία, καθώς η ρωσική πολεμική μηχανή έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη Ζαπορίζια. Η τρομακτική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Ιουνίου 2026, και είχε ως τραγικό απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς και 15 τραυματίες. Την είδηση και τις μαύρες λεπτομέρειες της επιδρομής επιβεβαίωσε άμεσα ο περιφερειακός κυβερνήτης της νοτιοδυτικής ουκρανικής πόλης, Ιβάν Φιόντοροφ, σκορπίζοντας εκ νέου τη θλίψη και την οργή στην τοπική κοινωνία.

Το μέγεθος της θηριωδίας αποτυπώνεται ανάγλυφα σε ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα καταγράφεται η εφιαλτική στιγμή που το drone πραγματοποιεί ελεύθερη πτώση και καρφώνεται με τυφλή μανία ακριβώς πάνω σε μια στάση λεωφορείου.



Το σημείο της πρόσκρουσης βρίσκεται στη μέση μιας πολυσύχναστης διασταύρωσης σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, ακριβώς δίπλα σε ένα σταθμευμένο λευκό βανάκι, γεγονός που εξηγεί τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μια άμορφη μάζα η διασταύρωση μετά την έκρηξη

Η έκρηξη που ακολούθησε ήταν βιβλική, μετατρέποντας τη στάση και τον γύρω χώρο σε μια άμορφη μάζα από σίδερα, τσιμέντο και σπασμένα τζάμια. Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά ότι οι καθημερινές, απλές στιγμές των πολιτών έχουν μετατραπεί σε μια μόνιμη ρωσική ρουλέτα.



Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο της τραγωδίας για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία, την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν για τον διαρκή κίνδυνο νέων επιθέσεων από τον αέρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της ουκρανικής πόλης το drone πέφτει σε στάση λεωφορείου στη μέση μιας διασταύρωσης σε κατοικημένη περιοχή δίπλα σε ένα σταθμευμένο άσπρο βανάκι και εκρήγνυνται.



Την ώρα της έκρηξης από το σημείο διέρχεται ένα άλλο άσπρο φορτηγάκι, το οποίο φέρεται να γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μετά την έκρηξη πυκνός μαύρος καπνός ανεβαίνει στον ουρανό. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης, Ιβάν Φεντόροφ.

Δείτε το βίντεο: