Ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ 14 τραυματίσθηκαν στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε πως η Ρωσία επιτέθηκε στην περιφέρειά του με αεροπορικά πλήγματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, κτίρια κατοικιών και οχήματα.

Εξάλλου ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακή υποδομή στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περισσότερους από 1.000 πελάτες της ηλεκτρικής εταιρείας, ανακοίνωσε επίσης σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.