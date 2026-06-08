Ο Γιαννούλης συνεχίζει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά κι από την Μύκονο βρίσκεται πλέον στη Ρόδο με το κινητό στο χέρι όμως, για να μαθαίνει τις εξελίξεις. Ο ίδιος πάντως ήθελε και θέλει μέχρι 15 Ιουνίου να έχει κλείσει στην επόμενη ομάδα του. Στην Ελλάδα…Kαι όπως φαίνεται αυτό θα συμβεί!

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ευάγγελου Μίχου γιατί πλέον δεν… ισχύει η προφορική συμφωνία του Δημήτρη Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ, τους λόγους που η σίγουρη μεταγραφή έχει κολλήσει, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι το Νο2 φαβορί να τον υπογράψει και τα ακριβή ποσά που ζητάει η Άουγκσμπουργκ για να κλείσει η συμφωνία. Διαβάστε στο Sportdog.gr