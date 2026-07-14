Αυστηρότερο πλαίσιο για τη μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες μέσω των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) θέτει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Μετανάστευσης, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο από εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις.

Οι νέοι κανόνες αφορούν τις εταιρείες που αναλαμβάνουν να φέρνουν εργαζόμενους από το εξωτερικό και στη συνέχεια να τους διαθέτουν προσωρινά σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Το μέτρο καλύπτει τόσο θέσεις υψηλής εξειδίκευσης όσο και εποχικές ανάγκες, κυρίως στους κλάδους του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής, όπου η έλλειψη εργατικών χεριών παραμένει έντονη.

Ποιες εταιρείες μπορούν να προχωρούν σε μετακλήσεις

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα έχουν μόνο Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης με μετοχικό κεφάλαιο άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει:

να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία,

να έχουν αποκλειστικά τη μορφή νομικού προσώπου,

να μην έχουν στη διοίκησή τους πρόσωπα που διώκονται ποινικά για αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τους ελέγχους στις μετακλήσεις εργαζομένων και να περιορίσει φαινόμενα καταστρατήγησης της διαδικασίας.

Η αίτηση για την έγκριση απασχόλησης θα υποβάλλεται μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μετανάστευσης από τον εργοδότη, ο οποίος θα δηλώνει τον αριθμό των θέσεων που επιθυμεί να καλύψει, καθώς και τα στοιχεία και την ιθαγένεια των εργαζομένων.

Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης θα λειτουργούν ως ενδιάμεσος κρίκος. Θα αναλαμβάνουν τη μετάκληση του εργαζομένου από τη χώρα προέλευσής του και στη συνέχεια θα τον διαθέτουν προσωρινά σε άλλη επιχείρηση, η οποία θα αποτελεί τον έμμεσο εργοδότη.

Για τις περιπτώσεις εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που θα εισέρχονται στη χώρα μέσω της διαδικασίας χορήγησης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», οι ΕΠΑ θα πρέπει να καταθέτουν επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τόσο τη νόμιμη λειτουργία όσο και την οικονομική τους επάρκεια. Επιπλέον, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η ειδικότητα του εργαζομένου συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της επιχείρησης στην οποία θα απασχοληθεί.

Ξεχωριστές προβλέψεις περιλαμβάνονται για την εποχική απασχόληση, καθώς οι δύο αυτοί κλάδοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν εργαζομένους μέσω ΕΠΑ θα πρέπει να αποδεικνύουν την οικονομική τους δυνατότητα, με ελάχιστα εισοδηματικά όρια που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Στον αγροτικό τομέα θα απαιτείται η υποβολή στοιχείων που τεκμηριώνουν την αντιστοίχιση του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου με τον αριθμό των εργαζομένων που ζητούνται, ώστε να αποδεικνύεται η πραγματική ανάγκη απασχόλησής τους.

Αντίστοιχα, στον τουρισμό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν τόσο την οικονομική τους επάρκεια όσο και ότι η ειδικότητα του εργαζομένου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δραστηριότητάς τους.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι για τους εποχικούς εργαζόμενους θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλο κατάλυμα. Την ευθύνη για τη στέγαση αναλαμβάνει ο έμμεσος εργοδότης, δηλαδή η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί ο μετακλητός εργαζόμενος, εκτός εάν η σχετική υποχρέωση προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και της επιχείρησης υποδοχής.

Με το νέο πλαίσιο, τα συναρμόδια υπουργεία επιχειρούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρότερους κανόνες ελέγχου για τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τη μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.