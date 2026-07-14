Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω της αυξημένης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.482,90 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,43%), της Motor Oil (+1,30%) και της Allwyn (+0,78%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,59%), της Πειραιώς (-2,30%), της Alpha Bank (-1,86%), της Aegean Airlines (-1,80%) και της Εθνικής (-1,70%).

Ανοδικά κινούνται 23 μετοχές, 47 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Revoil (+1,64%) και ΕΛΠΕ (+1,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Prodea (-3,47%) και Frigoglass (-3,39%).