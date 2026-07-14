Η παρουσία των ανθρώπων του Ολυμπιακού στο Summer League του Λας Βέγκας συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν επαφές με παίκτες που βρίσκονται στη μεταγραφική τους λίστα.

Πριν από την αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Μέμφις Γκρίζλις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Χρήστος Μπάφες είχαν συνάντηση γνωριμίας με τον Τζον Πουλακίδα, ο οποίος αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ, ύψους 1,98 μ., συγκεντρώνει αρκετά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους Πειραιώτες, καθώς συνδυάζει αγωνιστικές προοπτικές με την κατοχή ελληνικού διαβατηρίου, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στον σχεδιασμό του ρόστερ.

Λίγη ώρα μετά τη συνάντηση, ο Πουλακίδας αγωνίστηκε με τους Μάβερικς απέναντι στους Γκρίζλις, μένοντας στο παρκέ για 23 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Ο απολογισμός του ήταν 6 πόντοι (1/4 τρίποντα, 1/1 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη.