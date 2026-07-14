Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τρεις νεαρούς ηλικίας 13, 15 και 17 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, δρούσαν σε περιοχές των δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά.

Η δράση τους φέρεται να εκτεινόταν σε διάστημα ενός έτους, από τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους έως τον Μάρτιο του τρέχοντος.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι τρεις ανήλικοι είχαν συγκροτήσει συμμορία και φέρονται να αφαιρούσαν κυρίως δίκυκλα μικρού κυβισμού.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε οικισμό των Διαβατών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, επίσης, ότι δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, όπως προβλέπεται.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και εγκληματική συμμορία.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων τους, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Μία από τις μητέρες συνελήφθη, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απείθεια.