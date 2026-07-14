Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Πριν από λίγες εβδομάδες ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι το φετινό καλοκαίρι θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο καθοριστικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά και συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ. Οι Πράσινοι είχαν ξεκινήσει να «ανανεώνουν» το ρόστερ τους, όμως η πώληση του Τζέντι Οσμάν και η επικείμενη αποχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλάζουν εκ νέου τα δεδομένα.

Ο Έλληνας γκαρντ ανεβαίνει προς Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη έτοιμος για τον αντικαταστάτη του. Ποιος επιστρέφει στο Τριφύλλι και η νέα πανάκριβη κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Διαβάστε στο Sportdog.gr