Πριν από λίγες εβδομάδες ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι το φετινό καλοκαίρι θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο καθοριστικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά και συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ. Οι Πράσινοι είχαν ξεκινήσει να «ανανεώνουν» το ρόστερ τους, όμως η πώληση του Τζέντι Οσμάν και η επικείμενη αποχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλάζουν εκ νέου τα δεδομένα.

Ο Έλληνας γκαρντ ανεβαίνει προς Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη έτοιμος για τον αντικαταστάτη του. Ποιος επιστρέφει στο Τριφύλλι και η νέα πανάκριβη κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Διαβάστε στο Sportdog.gr