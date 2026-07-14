Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που έχει γίνει γνωστή ως «Aranykonvoj» («Χρυσή αυτοκινητοπομπή») εξελίσσεται σε μία από τις πλέον κρίσιμες έρευνες στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ουγγαρίας, καθώς για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία το όνομά του φέρεται να περιλαμβάνεται σε εσωτερικό εισαγγελικό έγγραφο, στο πλαίσιο εξέτασης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού ούτε υπάρχει δικαστική απόφαση που να του αποδίδει οποιαδήποτε ευθύνη, η εξέλιξη της έρευνας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία, να ακολουθήσει η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η υπόθεση αφορά την επιχείρηση ακινητοποίησης δύο θωρακισμένων οχημάτων που μετέφεραν μετρητά και επενδυτικό χρυσό από την αυστριακή Raiffeisen Bank προς την ουκρανική κρατική Oschadbank.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ουγγρικών μέσων ενημέρωσης, στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και εσωτερικά έγγραφα, οδήγησαν τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για πρώην κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο Βίκτορ Όρμπαν.

Η επιχείρηση που πυροδότησε την έρευνα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2026, όταν οι ουγγρικές αρχές ακινητοποίησαν δύο θωρακισμένα οχήματα που μετέφεραν περίπου 27 δισεκατομμύρια φιορίνια σε μετρητά και επενδυτικό χρυσό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η αντιτρομοκρατική μονάδα TEK, η φορολογική και τελωνειακή αρχή NAV, καθώς και οι ουγγρικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν επτά Ουκρανοί συνοδοί της αποστολής, οι οποίοι ανακρίθηκαν και στη συνέχεια απελάθηκαν χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο οι απελάσεις ακυρώθηκαν, η απαγόρευση εισόδου τους στην Ουγγαρία ανακλήθηκε και τόσο τα κατασχεμένα μετρητά όσο και ο επενδυτικός χρυσός επιστράφηκαν στην ουκρανική πλευρά.

Οι αποκαλύψεις για κυβερνητική εμπλοκή

Στις αρχές Ιουνίου, το ουγγρικό μέσο Telex, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης, υποστήριξε ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση της επιχείρησης δεν λήφθηκε από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ακόμη ότι ακόμη και η ημερομηνία διεξαγωγής της επιχείρησης είχε καθοριστεί από το κυβερνητικό κέντρο που είχε την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών και όχι από τους ίδιους τους ερευνητές.

Τις πληροφορίες αυτές αναδημοσίευσαν στη συνέχεια και άλλα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα 444.hu και 24.hu.

Η έκθεση της NAV

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε στη συνέχεια δημοσίευμα του 444.hu, το οποίο αποκάλυψε περιεχόμενο εσωτερικής έκθεσης της NAV.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το έγγραφο καταγράφει σειρά διαδικαστικών παρατυπιών κατά τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα διατυπώνονται σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρχε επαρκές νομικό υπόβαθρο ώστε να ξεκινήσει έρευνα για πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Στην ίδια έκθεση εξετάζεται επίσης εάν η ανάθεση της υπόθεσης στη NAV πραγματοποιήθηκε με νόμιμο τρόπο.

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της Κεντρικής Ερευνητικής Εισαγγελίας, Παλ Φιούρχτ.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι υπήρξαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της έρευνας, αλλά και για το χρονικό σημείο στο οποίο θα έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες εις βάρος υψηλόβαθμων προσώπων.

Παράλληλα, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ έδωσε εντολή να πραγματοποιηθούν εσωτερικοί έλεγχοι στη NAV, στην TEK και στις υπηρεσίες πληροφοριών, ζητώντας ταυτόχρονα από τον γενικό εισαγγελέα να ενημερώσει δημόσια για την πορεία της έρευνας.

Το εισαγγελικό έγγραφο που φέρνει στο προσκήνιο τον Όρμπαν

Στις 25 Ιουνίου, το 444.hu δημοσίευσε πληροφορίες από εσωτερικό εισαγγελικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στο συγκεκριμένο έγγραφο κατονομάζονται ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο πρώην επικεφαλής της TEK Γιάνος Χάιντου, καθώς και οι Όρς Φάρκας και Τάμας Ντέμετερ, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πιθανοί ύποπτοι και όχι μόνο ως μάρτυρες.

Η εισαγγελία δεν διέψευσε τη γνησιότητα του συγκεκριμένου εγγράφου.

Τι σημαίνει η έρευνα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Η εισαγγελική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και επικεντρώνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η επιχείρηση της 5ης Μαρτίου.

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, το όνομα του Βίκτορ Όρμπαν περιλαμβάνεται σε εσωτερικό εισαγγελικό έγγραφο δεν σημαίνει ότι του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ούτε ότι έχει κριθεί ένοχος για οποιοδήποτε αδίκημα.

Εάν, ωστόσο, η εισαγγελική έρευνα οδηγήσει σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, οι αρμόδιες Αρχές θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης, γεγονός που θα οδηγούσε την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως συμβαίνει σε κάθε ποινική διαδικασία, εφόσον υπάρξει παραπομπή, δίκη και ενδεχόμενη καταδικαστική απόφαση, θα μπορούσαν να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας δεν βρίσκεται η ίδια η μεταφορά των χρημάτων ή του επενδυτικού χρυσού, αλλά το κατά πόσο κρατικοί μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της επιχείρησης χωρίς επαρκή νομική και επιχειρησιακή βάση. Παράλληλα, η εισαγγελία εξετάζει εάν υπήρξε πολιτική παρέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εάν κατά τη διαχείριση της υπόθεσης διαπράχθηκαν αδικήματα από κρατικούς αξιωματούχους.