Λιγότερο από τρεις μήνες μετά τη σαρωτική εκλογική του νίκη, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην αναμόρφωση των κρατικών θεσμών, επιχειρώντας να αποδομήσει το πολιτικό σύστημα που οικοδόμησε επί χρόνια ο Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, η έκταση και η ταχύτητα των παρεμβάσεών του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς αναλυτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 9 Μαΐου, μετά τη μεγάλη εκλογική επικράτηση επί του επί χρόνια εθνικιστή ηγέτη, ο Πέτερ Μάγιαρ έχει εξαπολύσει ένα ευρύ πακέτο μέτρων με στόχο, όπως δηλώνει, την απομάκρυνση της «μαφίας» του Βίκτορ Όρμπαν από το ουγγρικό κράτος.

Η φιλοευρωπαϊκή συντηρητική κυβέρνησή του επιδιώκει παράλληλα να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες, εξέλιξη που θεωρείται καθοριστική για την ταχεία αποδέσμευση 16 δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Το κόμμα Τίσα διαθέτει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων και τις τελευταίες εβδομάδες ενέκρινε ένα εκτεταμένο πακέτο κατά της διαφθοράς, ενώ προχώρησε και στην κατάργηση του λεγόμενου Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας, το οποίο είχε στοχοποιήσει επικριτές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ριζικές αλλαγές στα δημόσια μέσα ενημέρωσης

Σημαντικές αλλαγές δρομολογήθηκαν και στον χώρο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τα οποία επί διακυβέρνησης Όρμπαν είχαν μετατραπεί, σύμφωνα με τους επικριτές του, σε ουσιαστικό επικοινωνιακό μηχανισμό του κόμματος Φιντέζ.

Την Τρίτη, δύο δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί διέκοψαν τη μετάδοση των ενημερωτικών τους δελτίων, με τον Πέτερ Μάγιαρ να κάνει λόγο για «το τέλος των προπαγανδιστικών εκπομπών στις δημόσιες πλατφόρμες ενημέρωσης».

Η πολιτική αναλύτρια Ζουζάνα Βεγκ, από το αμερικανικό think tank German Marshall Fund, δήλωσε στο AFP ότι οι εξελίξεις αυτές «σηματοδοτούν ξεκάθαρα το τέλος της πολιτικής εκφοβισμού και προπαγάνδας του Όρμπαν».

Η «Επιχείρηση Καθαρτήριο Πυρ» και η συνταγματική αναθεώρηση

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η λεγόμενη «Επιχείρηση Καθαρτήριο Πυρ», την οποία ανακοίνωσε ο 45χρονος πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα.

Το σχέδιο προβλέπει νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, με στόχο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, να αποτραπεί στο μέλλον η υπερσυγκέντρωση εξουσιών που χαρακτήρισε την περίοδο διακυβέρνησης Όρμπαν.

Πριν από τη συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία θα ακολουθήσει εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, το κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει τροπολογία 12 σημείων που προβλέπει την απομάκρυνση του συμμάχου του Όρμπαν, Τάμας Σούλιοκ, από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πλήγμα στην επιρροή του μιντιακού δικτύου του Φιντέζ

Ο Πέτερ Μάγιαρ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και στον περιορισμό της επιρροής του μιντιακού δικτύου που συνδεόταν με το Φιντέζ.

Αρκετά ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης που ανήκαν σε επιχειρηματίες προσκείμενους στο κόμμα είτε διέκοψαν τη λειτουργία τους είτε προχώρησαν σε αναδιαρθρώσεις και απολύσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς σταμάτησαν να εισπράττουν τα κρατικά διαφημιστικά κονδύλια που στήριζαν τη λειτουργία τους επί διακυβέρνησης Όρμπαν.

«Οι ολιγάρχες πλέον δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν τα “λάφυρα”, δηλαδή τα χρήματα που απέκτησαν μέσω δημόσιων διαγωνισμών, επειδή ο Όρμπαν έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε κανείς δεν αναμένει την επιστροφή του στην εξουσία», δήλωσε στο AFP ο Γκάμπορ Πόλιακ, του οργανισμού Mertek Media Monitor.