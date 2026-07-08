Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που ερευνώνται σήμερα στην Ουγγαρία είναι η λεγόμενη υπόθεση «Aranykonvoj» (Χρυσή αυτοκινητοπομπή), η οποία αφορά την επιχείρηση ακινητοποίησης δύο θωρακισμένων οχημάτων που μετέφεραν μετρητά και επενδυτικό χρυσό από την αυστριακή Raiffeisen Bank προς την ουκρανική κρατική Oschadbank.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ουγγρικών μέσων ενημέρωσης έχουν προκύψει στοιχεία και εσωτερικά έγγραφα που οδηγούν τις Αρχές στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και του πρώην πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί κατηγορία εις βάρος του Βίκτορ Όρμπαν, ούτε υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδίδει ποινικές ευθύνες. Ωστόσο, η υπόθεση αποτελεί την πρώτη τόσο μεγάλης έκτασης έρευνα μετά την αλλαγή κυβέρνησης, στην οποία το όνομα του πρώην πρωθυπουργού περιλαμβάνεται σε εισαγγελικό έγγραφο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζει εάν υπάρχουν λόγοι περαιτέρω ποινικής διερεύνησης.

Η επιχείρηση που άνοιξε την υπόθεση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2026, όταν δύο θωρακισμένα οχήματα που μετέφεραν περίπου 27 δισ. φιορίνια σε μετρητά και επενδυτικό χρυσό ακινητοποιήθηκαν στην Ουγγαρία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η αντιτρομοκρατική μονάδα TEK, η φορολογική και τελωνειακή αρχή NAV και οι ουγγρικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν επτά Ουκρανοί συνοδοί της αποστολής. Ανακρίθηκαν και στη συνέχεια απελάθηκαν, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Αργότερα, οι απελάσεις ακυρώθηκαν, η απαγόρευση εισόδου τους στην Ουγγαρία ήρθη και τα κατασχεμένα μετρητά μαζί με τον επενδυτικό χρυσό επέστρεψαν στην ουκρανική πλευρά.

Τα δημοσιεύματα για κυβερνητική εντολή

Στις αρχές Ιουνίου, το ουγγρικό μέσο Telex, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης, ανέφερε ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση της επιχείρησης δεν ελήφθη σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ακόμα και η ημερομηνία διεξαγωγής της επιχείρησης είχε καθοριστεί από το κυβερνητικό κέντρο που επέβλεπε τις υπηρεσίες πληροφοριών και όχι από τους ίδιους τους ερευνητές.

Τα στοιχεία αυτά αναδημοσιεύθηκαν και από άλλα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα 444.hu και 24.hu.

Η εσωτερική έκθεση της NAV

Ακολούθησε δημοσίευμα του 444.hu, το οποίο παρουσίασε στοιχεία από εσωτερική έκθεση της NAV.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έκθεση καταγράφει σειρά διαδικαστικών παρατυπιών κατά τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρχε επαρκής νομική βάση για την έναρξη της έρευνας σχετικά με πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Στην ίδια έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στο εάν η ανάθεση της υπόθεσης στη NAV ήταν σύννομη.

Η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται

Κατά τη διάρκεια της έρευνας υπέβαλε την παραίτησή του ο επικεφαλής της Κεντρικής Ερευνητικής Εισαγγελίας, Παλ Φιούρχτ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης και ειδικότερα σχετικά με το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες εις βάρος υψηλόβαθμων προσώπων.

Παράλληλα, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, Πέτερ Μάγιαρ, διέταξε εσωτερικούς ελέγχους στη NAV, στην TEK και στις υπηρεσίες πληροφοριών, ζητώντας ταυτόχρονα δημόσια ενημέρωση από τον γενικό εισαγγελέα για την πορεία της έρευνας.

Το έγγραφο που αναφέρει τον Βίκτορ Όρμπαν

Στις 25 Ιουνίου, το 444.hu δημοσίευσε πληροφορίες από εσωτερικό εισαγγελικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο έγγραφο αναφέρονται ο πρώην πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, ο πρώην επικεφαλής της TEK, Γιάνος Χάιντου, καθώς και οι Όρς Φάρκας και Τάμας Ντέμετερ, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πιθανοί ύποπτοι και όχι μόνο ως μάρτυρες.

Η εισαγγελία δεν διέψευσε τη γνησιότητα του εγγράφου.

Μπορεί ο Βίκτορ Όρμπαν να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη;

Με βάση τα έως τώρα δημοσιοποιημένα στοιχεία, η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε και εκτελέστηκε η επιχείρηση της 5ης Μαρτίου.

Το γεγονός ότι το όνομα του Βίκτορ Όρμπαν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε εσωτερικό εισαγγελικό έγγραφο δεν σημαίνει ότι του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή ότι έχει κριθεί ένοχος για οποιοδήποτε αδίκημα. Εφόσον, όμως, από την έρευνα προκύψουν επαρκή στοιχεία, η εισαγγελία θα μπορούσε να αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης, οπότε η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Η ουσία της υπόθεσης δεν αφορά τη μεταφορά των χρημάτων ή του επενδυτικού χρυσού, αλλά το κατά πόσο οι κρατικοί μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση μιας επιχείρησης χωρίς επαρκή νομική και επιχειρησιακή βάση. Η εισαγγελική έρευνα εξετάζει εάν υπήρξε πολιτική παρέμβαση στη λήψη των αποφάσεων και αν διαπράχθηκαν αδικήματα από κρατικούς αξιωματούχους κατά τη διαχείριση της υπόθεσης.