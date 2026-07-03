Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί επτά Ουκρανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Ουγγαρία έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αυτοκινητοπομπή μεταφοράς μετρητών, υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για τον πιθανό ρόλο του στην υπόθεση και να έχει τεθεί υπό κράτηση. Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι οι εισαγγελικές αρχές ενδέχεται να προστατεύουν τον πρώην πρωθυπουργό από την έρευνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Euronews ο δικηγόρος Λόραντ Χόρβατ, ο οποίος εκπροσωπεί τόσο την ουκρανική τράπεζα Οσχαντμπάνκ όσο και τους επτά Ουκρανούς που κρατήθηκαν, στις αρχές Μαρτίου δύο βαν που μετέφεραν μεγάλη ποσότητα μετρητών και χρυσού από τη Βιέννη προς τα κεντρικά γραφεία της Οσχαντμπάνκ στο Κίεβο σταμάτησαν λίγο έξω από την ουγγρική πρωτεύουσα. Τα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και απελάθηκαν από την Ουγγαρία, ενώ τα πολύτιμα αντικείμενα κατασχέθηκαν.

Την Τρίτη, οι ουγγρικές εισαγγελικές αρχές ανέκριναν τον πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ΤΕΚ, Γιάνος Χάιντου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι έδωσε εντολές που οδήγησαν στην, όπως καταγγέλλεται, παράνομη κράτηση των Ουκρανών. Μετά την απολογία του, ο Χάιντου δεν τέθηκε υπό κράτηση.

«Έπρεπε να συλληφθούν και οι τέσσερις, μαζί με τον Βίκτορ Όρμπαν»

Ο Λόραντ Χόρβατ υποστήριξε ότι όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί για τις ενέργειές τους. Όπως ανέφερε, έγγραφο της εισαγγελίας που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα και δημοσιεύθηκε από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα 444.hu κατονομάζει τέσσερα πρόσωπα που συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων για την αστυνομική επιχείρηση: τον Βίκτορ Όρμπαν, τον πρώην υφυπουργό Ερς Φάρκας, τον πρώην αντιπρόεδρο της ουγγρικής φορολογικής αρχής NAV, Τάμας Ντέμετερ και τον πρώην επικεφαλής της ΤΕΚ, Γιάνος Χάιντου.

«Δεν θα ήταν σημαντικό μόνο να τεθεί υπό κράτηση ο Γιάνος Χάιντου, αλλά να θεωρηθούν ύποπτοι και να συλληφθούν και οι άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου του Βίκτορ Όρμπαν», δήλωσε ο Χόρβατ, υποστηρίζοντας ότι ένας μικρός κύκλος προσώπων, στον οποίο συμμετείχε και ο Όρμπαν, έλαβε τις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την επιχείρηση κατά της αυτοκινητοπομπής μεταφοράς χρημάτων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν μάρτυρες, να καταστρέψουν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία ή ακόμη και να διαφύγουν, εκτιμώντας ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι ώστε να θεωρηθούν ύποπτοι και να τεθούν υπό προσωρινή κράτηση.

Οι κατηγορίες κατά του Γιάνος Χάιντου και οι αιχμές για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο Γιάνος Χάιντου κατηγορείται για παράνομη κράτηση, βασανιστήρια και κακόβουλη πρόθεση, αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης από δύο έως οκτώ έτη. Όπως σημείωσε, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της τρομοκρατίας.

Ο Χόρβατ ανέφερε ακόμη ότι ο Χάιντου διορίστηκε από τον Βίκτορ Όρμπαν ως επικεφαλής ασφαλείας του κόμματος Fidesz την ημέρα μετά την ανάκρισή του, όμως μετά την ήττα του Fidesz στις βουλευτικές εκλογές απομακρύνθηκε από τον νέο πρωθυπουργό Πέτερ Μάγιαρ.

«Πλέον αναμένουμε ότι ο Γιάνος Χάιντου πιθανότατα δεν θα προβεί σε επιβαρυντική κατάθεση εις βάρος του σημερινού και πρώην προϊσταμένου του. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση της εισαγγελίας ενισχύει τη θεωρία ότι επιδιώκει να απομακρύνει τον Βίκτορ Όρμπαν από την υπόθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εισαγγελικές διαψεύσεις και οι πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης

Ουγγρικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει στο παρελθόν ότι οι εντολές για την επιχείρηση ενδέχεται να προήλθαν από το γραφείο του πρωθυπουργού, ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές έχουν διαψεύσει οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή. Τον Ιούνιο, ο Βίκτορ Όρμπαν είχε απορρίψει ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του εμπλοκή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δηλώνοντας ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τον νόμο».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία, περίοδο κατά την οποία το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν παρουσίαζε την Ουκρανία ως απειλή. Ο Λόραντ Χόρβατ υποστήριξε ότι η επιχείρηση είχε σαφές πολιτικό υπόβαθρο, προσθέτοντας ότι ο γενικός εισαγγελέας Γκάμπορ Μπάλιντ Νάγκι, ο οποίος διορίστηκε επί κυβέρνησης Όρμπαν, ενδέχεται να μην είναι αμερόληπτος.

«Ο γενικός εισαγγελέας που επιβλέπει και καθοδηγεί αυτή την έρευνα διορίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, επομένως είναι επίσης πιθανό να παρέχει πολιτική υποστήριξη ή ένα δίχτυ ασφαλείας στους πρώην πολιτικούς προϊσταμένους του», δήλωσε ο Χόρβατ.

Η κυβέρνηση του Πέτερ Μάγιαρ έχει επανειλημμένα ζητήσει την παραίτηση του γενικού εισαγγελέα.