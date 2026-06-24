Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, παρουσίασε την «Επιχείρηση Καθαρτήριο» (Operation Purgatory), μια πολιτική και νομική πρωτοβουλία που, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στη διάλυση της «πολιτικής και οικονομικής μαφίας» που οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια των 16 ετών διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, στην ανάκτηση του «παράνομα εκτρεπόμενου δημόσιου πλούτου» και στην απομάκρυνση αξιωματούχων που η κυβέρνηση θεωρεί βασικούς πυλώνες του προηγούμενου συστήματος.

Η πρωτοβουλία συνδυάζει τη δημιουργία του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, τη 17η τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου και μια ευρύτερη συνταγματική διαδικασία με δημόσια διαβούλευση, η οποία έχει στόχο να καταλήξει στη σύνταξη και υιοθέτηση ενός εντελώς νέου Συντάγματος για την Ουγγαρία.

Στην ομιλία που χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία, ο Μάγιαρ συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση της Ουγγαρίας με τη μάχη της Ιταλίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος μετά τις δολοφονίες των δικαστικών λειτουργών κατά της μαφίας, Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο, το 1992. Όπως υποστήριξε, οι θάνατοί τους ανάγκασαν την Ιταλία να αναγνωρίσει ότι η μαφία δεν μπορούσε να ηττηθεί μόνο μέσω των υφιστάμενων θεσμών. «Αν θέλουμε να κόψουμε τα πλοκάμια της μαφίας, πρέπει να ενεργήσουμε όσο πιο αποφασιστικά και αυστηρά γίνεται σε όλους τους τομείς», ανέφερε.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός περιέγραψε επανειλημμένα τις κυβερνήσεις Όρμπαν όχι απλώς ως διεφθαρμένες κυβερνήσεις, αλλά ως το ουγγρικό ισοδύναμο της Κόζα Νόστρα, υποστηριζόμενο από ολιγάρχες, δικηγόρους, λογιστές, πολιτικούς εκτελεστές και μέσα ενημέρωσης. «Σήμερα ξεκινάμε αυτόν τον δρόμο και θα αρχίσουμε να νικάμε την ουγγρική Κόζα Νόστρα», δήλωσε. «Θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα, τούβλο-τούβλο, εγκληματία-εγκληματία». Παράλληλα, προειδοποίησε όσους απέκτησαν περιουσία από δημόσια περιουσιακά στοιχεία να «βάλουν σε τάξη τα έγγραφά τους και να αρχίσουν να προετοιμάζουν εξηγήσεις».

Ο Μάγιαρ υποστήριξε ότι οι συνταγματικές αλλαγές και οι προτάσεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έπρεπε να εισαχθούν ταυτόχρονα, καθώς, όπως είπε, ο δημόσιος πλούτος δεν μπορεί να ανακτηθεί όσο «μαριονέτες» της προηγούμενης κυβέρνησης εξακολουθούν να ελέγχουν βασικούς συνταγματικούς θεσμούς. «Όσο αυτοί οι θεσμοί παραμένουν αιχμάλωτοι, αιχμάλωτη παραμένει και η Ουγγαρία», τόνισε.

Η 17η τροπολογία του Θεμελιώδους Νόμου και οι επιπτώσεις της

Η 17η τροπολογία παρουσιάζεται ως μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι τη σύνταξη νέου Συντάγματος από τον Σεπτέμβριο και την υποβολή του σε δημοψήφισμα. Ωστόσο, προβλέπεται να επιφέρει άμεσες αλλαγές σε σειρά κεντρικών θεσμών.

Η πιο αμφιλεγόμενη διάταξη προβλέπει τον τερματισμό της θητείας του προέδρου της χώρας, Τάμας Σούλιοκ, από την επόμενη ημέρα της έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Το κοινοβούλιο θα έχει στη συνέχεια προθεσμία 30 ημερών για να εκλέξει διάδοχο, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση έως την εφαρμογή του νέου Συντάγματος και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Μετά τις εκλογές του Απριλίου, ο Μάγιαρ έχει καλέσει επανειλημμένα τον πρόεδρο και άλλους δημόσιους αξιωματούχους να παραιτηθούν, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει την ικανότητα να υπηρετούν και να εκπροσωπούν τη συνταγματική τάξη της χώρας εξαιτίας, όπως υποστηρίζει, της «συνενοχής τους στην αποδόμηση των θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών» τα τελευταία 16 χρόνια. Ο Σούλιοκ έχει απορρίψει σταθερά αυτές τις εκκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η νομιμοποίηση των συνταγματικών αξιωμάτων προκύπτει από τον Θεμελιώδη Νόμο και όχι από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές πλειοψηφίες.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι όποιος έχει υπηρετήσει συνολικά 12 χρόνια ως βουλευτής δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την τρέχουσα σύνθεση του κοινοβουλίου, η διάταξη αυτή θα επηρεάσει αποκλειστικά βουλευτές της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, επαναφέρει ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης στα 70 έτη για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τερματίζοντας τις θητείες όσων το έχουν υπερβεί, ενώ δίνει στους δικαστές μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή ανώτερων δικαστικών στελεχών.

Άλλες διατάξεις περιορίζουν το εύρος των νόμων που απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων, αποκαθιστούν τις εξουσίες του Συνταγματικού Δικαστηρίου για έλεγχο ορισμένων δημοσιονομικών και φορολογικών νομοθετημάτων, καταργούν τον περιοριστικό συνταγματικό ορισμό των δημόσιων πόρων και αφαιρούν από τους εισαγγελείς το αποκλειστικό δικαίωμα άσκησης δημόσιων διώξεων.

Το νέο υπερ-υπουργείο στο επίκεντρο της «Επιχείρησης Καθαρτήριο»

Στην καρδιά της πρωτοβουλίας βρίσκεται το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (MNVVH). Παρά την ονομασία του, το σχέδιο δεν περιορίζεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αλλά δημιουργεί μια ανεξάρτητη υπερ-υπηρεσία που συνδυάζει οικονομικές αναλύσεις, έρευνες για δημόσια περιουσία, αρμοδιότητες επιβολής του νόμου, άσκησης διώξεων και δικαστικής εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο πρόεδρος και οι τέσσερις αναπληρωτές του θα εκλέγονται από το κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων για μία και μοναδική εξαετή θητεία.

Το MNVVH θα μπορεί να εξετάζει δημόσιες συμβάσεις, παραχωρήσεις, επιδοτήσεις, έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικές επιχειρήσεις, ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δημοσίου συμφέροντος και περιουσία που έχει εξέλθει από την κρατική κυριότητα. Θα διαθέτει τη δυνατότητα να απαιτεί προστατευμένες οικονομικές πληροφορίες, να διασυνδέει βάσεις δεδομένων, να διενεργεί ελέγχους, να αντιγράφει ηλεκτρονικό υλικό και να επιβάλλει υποχρεωτική συνεργασία. Η παρεμπόδιση των ερευνών θα μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως 50 εκατομμυρίων φιορινιών για φυσικά πρόσωπα και έως 5 δισεκατομμυρίων φιορινιών για οργανισμούς.

Ακόμη πιο αμφιλεγόμενη θεωρείται η δυνατότητα του οργανισμού να διεξάγει ποινικές έρευνες, να εποπτεύει αστυνομικές δραστηριότητες, να απαγγέλλει κατηγορίες και να εκπροσωπεί την κατηγορούσα αρχή στα δικαστήρια. Οι έρευνες που σχετίζονται με δημόσια περιουσία δεν θα θεωρούνται κατά κανόνα διοικητικές διαδικασίες και με εξαίρεση τα πρόστιμα, δεν θα μπορούν συνήθως να αμφισβητούνται μέσω διοικητικής προσφυγής.

Εταιρείες που αντλούσαν τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους από δημόσιες συμβάσεις ή παραχωρήσεις σε οποιοδήποτε από τα προηγούμενα πέντε χρόνια θα τίθενται αυτόματα υπό έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένος κίνδυνος περαιτέρω ζημίας στη δημόσια περιουσία, το γραφείο θα μπορεί να θέτει μια εταιρεία υπό κρατική εποπτεία, να αντικαθιστά τη διοίκησή της, να περιορίζει τα δικαιώματα εκπροσώπησης, να καταγγέλλει συμβάσεις και να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες.

Το μοντέλο υπερβαίνει τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά παραδείγματα. Η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ρουμανίας λειτουργεί ως εξειδικευμένη εισαγγελική υπηρεσία, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεμένων Περιουσιακών Στοιχείων της χώρας διαχειρίζεται κυρίως περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί ή κατασχεθεί από εισαγγελείς και δικαστήρια. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά αδικήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.

Η ουγγρική πρόταση συγκεντρώνει σε έναν φορέα αρμοδιότητες που συνήθως κατανέμονται μεταξύ εισαγγελέων, αστυνομίας, ελεγκτικών αρχών και οργανισμών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να μειώσει τα εμπόδια στις έρευνες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ανάγκη για διαφανή επιλογή υποθέσεων, δικαστικό έλεγχο και ασφαλιστικές δικλίδες απέναντι σε ενδεχόμενα πολιτικά αντίποινα.

Αντιδράσεις από το Fidesz

Το Fidesz απέρριψε τόσο τη ρητορική όσο και τη συνταγματική λογική της «Επιχείρησης Καθαρτήριο». Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, Γκέργκελι Γκούλιας, χαρακτήρισε την ομιλία του Μαγιάρ «συκοφαντική και σοκαριστική», υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση τεσσάρων δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων του Βίκτορ Όρμπαν με τη σικελική μαφία δηλητηριάζει τον δημοκρατικό διάλογο. «Δεν πολεμάτε μια μαφία, χτίζετε μια δικτατορία», δήλωσε απευθυνόμενος στον Μαγιάρ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του κοινοβουλίου.

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι σημαντικότερες ενστάσεις του Fidesz αφορούν τους ίδιους τους συνταγματικούς μηχανισμούς. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αρκετές διατάξεις φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί όχι για τη θέσπιση γενικών συνταγματικών κανόνων αλλά για την απομάκρυνση συγκεκριμένων αξιωματούχων. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η πρόβλεψη για τον τερματισμό της θητείας του προέδρου Σούλιοκ. Η νέα κυβερνητική υπερπλειοψηφία έχει ήδη εγκρίνει νομοθεσία που καθιστά αδύνατη την επιστροφή του Όρμπαν στην εξουσία, ακόμη και εάν οι πολιτικές συνθήκες το επέτρεπαν.

Η κυβέρνηση απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο που κληρονόμησε από την εποχή Όρμπαν είχε σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει πολιτικούς συμμάχους από την απόδοση ευθυνών. Ο Μάγιαρ επιμένει ότι οι συμβατικοί θεσμοί αδυνατούν να διερευνήσουν αυτό που περιγράφει ως δύο δεκαετίες συστημικής διαφθοράς και ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτα νομικά εργαλεία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, η διαφθορά ενδέχεται να κόστισε στην ουγγρική οικονομία μεταξύ 8% και 10% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι ο νέος οργανισμός έχει ως στόχο την ανάκτηση δημόσιου πλούτου και όχι τη χρήση του ως εργαλείου πολιτικής εκδίκησης.