Η επιστροφή της αποστολής της Νορβηγίας στο Όσλο, μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έκρυβε μια ευχάριστη έκπληξη για τους φωτογράφους. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέβηκε από το αεροπλάνο κρατώντας στα χέρια του ένα… ταριχευμένο ρακούν, το οποίο είχε αγοράσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 25χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι επισκέφθηκε το ιστορικό κατάστημα Wild Bill’s Western Store στο Ντάλας, όπου δοκίμασε καουμπόικες μπότες από δέρμα φιδιού, καπέλα western με τα αρχικά και το νούμερό του, ενώ τελικά επέλεξε ως αναμνηστικό το ιδιαίτερο έκθεμα, ένα ταριχευμένο ρακούν που κρατούσε ένα άδειο μπουκάλι τζιν.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Τζούλι Νιούπορτ, αποκάλυψε ότι ο Χάαλαντ αγόρασε κανονικά το ρακούν, το οποίο πωλούνταν έναντι 750 δολαρίων, και δεν του προσφέρθηκε ως δώρο. Μάλιστα, μετά τη δημοσίευση των σχετικών φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ενδιαφέρον εκτοξεύθηκε, με τα διαθέσιμα ρακούν να εξαντλούνται άμεσα και το κατάστημα να δέχεται χιλιάδες παραγγελίες από όλο τον κόσμο.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Ο ίδιος ο Χάαλαντ έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την εμπειρία του στο Τέξας. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube χαρακτήρισε το Ντάλας «καταπληκτικό», εξήρε τη φιλοξενία των κατοίκων και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει.

Το… νέο του κατοικίδιο έγινε γρήγορα πρωταγωνιστής και στα social media. Αρχικά το παρουσίασε μαζί με δύο ταριχευμένους σκίουρους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ανάρτησε νέα φωτογραφία γράφοντας πως το ρακούν «τον ακολούθησε μέχρι το σπίτι». Παράλληλα, ζήτησε από τους εκατομμύρια ακολούθους του να τον βοηθήσουν να διαλέξει όνομα, προτείνοντας επιλογές όπως «Cowboy», «Ranger», «Tex» και «R.O.W.».

Η επίσκεψη του Νορβηγού αστέρα αποδείχθηκε ανεκτίμητη διαφήμιση για το κατάστημα του Ντάλας, το οποίο μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε σχεδόν αποκλειστικά πελάτες εντός Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η παρουσία του Χάαλαντ, οι διεθνείς παραγγελίες αυξήθηκαν κατακόρυφα, μετατρέποντας ένα απλό αναμνηστικό σε ένα από τα πιο απρόσμενα viral στιγμιότυπα του Μουντιάλ.