Προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της Αργεντινής ενόψει του μεγάλου ημιτελικού με την Αγγλία, καθώς ο Λιονέλ Μέσι απουσίασε από το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης το βράδυ της Δευτέρας (13/7).

Η μη συμμετοχή του αρχηγού της «αλμπισελέστε» προκάλεσε ανησυχία, με τα διεθνή μέσα να συνδέουν την απουσία του με τη διαχείριση της επιβάρυνσης που δέχθηκε μετά τον απαιτητικό προημιτελικό απέναντι στην Ελβετία, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση που να κάνει λόγο για τραυματισμό.

Παρά τον αρχικό συναγερμό, αρκετά δημοσιεύματα εκτιμούν ότι ο 39χρονος σούπερ σταρ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον Λιονέλ Σκαλόνι στον ημιτελικό, χωρίς να τίθεται ουσιαστικό ζήτημα συμμετοχής του.

Εφόσον αγωνιστεί, ο Μέσι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του απέναντι στην εθνική Αγγλίας, καθώς δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τα «Τρία Λιοντάρια» με την εθνική ανδρών.

Μάλιστα, η παράδοση είναι με το μέρος του όταν κοντράρεται για πρώτη φορά με μια εθνική ομάδα. Σε 62 τέτοιες αναμετρήσεις έχει συμμετοχή σε 57 γκολ, με απολογισμό 39 τέρματα και 18 ασίστ, αριθμοί που ενισχύουν την αισιοδοξία των Αργεντινών ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με το σύνολο του Τόμας Τούχελ.