Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συναθλήτριες και άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν την 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τρίτη, 14 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη, ενώ ακολούθησε η ταφή της στα Κοιμητήρια Θέρμης.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με την οικογένεια και τους φίλους της νεαρής αθλήτριας να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την ξαφνική και πρόωρη απώλειά της. Στον ναό βρέθηκαν οι συμπαίκτριές της από το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Στεφάνια στη μνήμη της 15χρονης κατέθεσαν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ιβάν Σαββίδης και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ενώ ο χώρος γέμισε με λουλούδια από συγγενείς, φίλους, συναθλήτριες και ανθρώπους που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ είχε ανακοινώσει ότι σύσσωμο το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών θα παρευρισκόταν στην εξόδιο ακολουθία και θα κατέθετε στεφάνι, αποχαιρετώντας την Άννα-Μαρία ως «ένα δικό μας παιδί».

Το τροχαίο που της στοίχισε τη ζωή

Η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια έχασε τη ζωή της την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτιδα και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με απορριμματοφόρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου.

Η Άννα-Μαρία διακομίστηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ και επέστρεφε από προπόνηση όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Στο πένθος η οικογένεια του ΠΑΟΚ

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του αθλητισμού και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ακύρωση προγραμματισμένου φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία, ενώ αποφασίστηκε οι αθλήτριες να φορούν μαύρο περιβραχιόνιο στους επόμενους αγώνες τους, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της 15χρονης.

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σύλλογος στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του.

Το τελευταίο αντίο στην Άννα-Μαρία Πανταζώνη γράφτηκε μέσα σε ανείπωτη θλίψη, με τους ανθρώπους που τη γνώρισαν να αποχαιρετούν ένα παιδί που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του όνειρα και μια ζωή γεμάτη προοπτικές.