Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στη θλίψη για την 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του «Δικεφάλου», Άννα-Μαρία Πανταζώνη η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Το συμβάν έγινε στις 12 το μεσημέρι, όταν η νεαρή αθλήτρια επέβαινε στη μοτοσικλέτα του πατέρα της γυρνώντας από την προπόνηση και τότε το όχημα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με απορριματοφόρο.

Η άτυχη κοπέλα διακομίστηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου τελικά κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει προανάκριση.

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη και την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλήτριας και ενημερώνοντας πως θα αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».

Συλλυπητήρια από την ΕΠΟ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον άδικο χαμό της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη εξέδωσε και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.

Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».