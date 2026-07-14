Η εκλογή νέου προέδρου στη Stoiximan Super League παραμένει σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς ούτε η δεύτερη ψηφοφορία ανέδειξε νικητή.

Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ξανά στο 7-7, με την ΕΠΟ να διατηρεί στάση ουδετερότητας, επιλέγοντας λευκή ψήφο.

Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής.

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη στήριξαν οι Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρης.

Μετά και το νέο αδιέξοδο, οι εξελίξεις μεταφέρονται πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας, όπου θα καταβληθεί προσπάθεια να υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση μέσω συνεννόησης των δύο πλευρών. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το τελευταίο ενδεχόμενο είναι ο ορισμός διοίκησης από το Πρωτοδικείο.

Η ανακοίνωση της Λίγκας αναφέρει:

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

2/ Διάφορα.