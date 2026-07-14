Η πρόταση για Τζολάκη και το plan B του Ολυμπιακού

Ο Κωνσταντής Τζολάκης παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, όμως στο λιμάνι γνωρίζουν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Πληροφορίες αναφέρουν πως αγγλικός σύλλογος ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς τα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, με τους «ερυθρόλευκους» να περιμένουν τις εξελίξεις πριν ανοίξουν τα χαρτιά τους. Κάποιοι δίνουν προβάδισμα στη Χαλ, άλλοι δεν αφήνουν εκτός την Μπράιτον, ενώ Κόβεντρι και Λιντς μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως και η Γιουβέντους μόνο… αδιάφορη δεν είναι για τον Ελληνα γκολκίπερ. Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν ήδη ενεργοποιήσει εναλλακτικό πλάνο. Ο Ζοσέ Σα αποτελεί τη λύση με τις λιγότερες προσαρμογές, καθώς γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, ενώ οι Ορλάντο Χιλ και Ντίνκο Χόρκας βρίσκονται επίσης ψηλά στη λίστα. Η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη: ο Τζολάκης δεν πωλείται εύκολα, όμως αν φτάσει πρόταση που ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ από ομάδα πρώτης γραμμής, οι εξελίξεις μπορεί να τρέξουν άμεσα.

Ανατροπή με τον εκλεκτό του Παναθηναϊκού

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός στρέφει ξανά την προσοχή του στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν παραμένει ψηλά στη λίστα εδώ και αρκετές εβδομάδες, όμως η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι. Η Τράμπζονσπορ έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ολλανδού στόπερ της Σαμσουνσπόρ, ανεβάζοντας σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας για το «τριφύλλι». Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι η μάχη δεν κερδίζεται εύκολα και γι’ αυτό εξετάζονται παράλληλα κι άλλες λύσεις για τον αριστεροπόδαρο της άμυνας. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι «πράσινοι» δεν θέλουν να χάσουν χρόνο αν διαπιστώσουν πως η υπόθεση του Φαν Ντρόνγκελεν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

«Καίει» και το δεξί άκρο…

Η απόκτηση δεξιού μπακ βρισκόταν εξαρχής στα πλάνα του Ολυμπιακού, χωρίς όμως να αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Τα δεδομένα, ωστόσο, διαφοροποιήθηκαν μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Η ανάγκη για επιπλέον λύση στη θέση έγινε πιο έντονη, καθώς ο Πάμπλο Μαφέο χρειάζεται ακόμη χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, ενώ ο νεαρός Γιώργος Σιώζος άφησε θετικές εντυπώσεις, αλλά θεωρείται ακόμη ανέτοιμος για να σηκώσει σταθερά το βάρος της θέσης.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να επιταχύνουν τις εξελίξεις, έχοντας ήδη ξεχωρίσει αρκετές περιπτώσεις από την αγορά. Στη λίστα υπάρχουν παίκτες που παρακολουθούνται εδώ και καιρό, αλλά και ποδοσφαιριστές που προτάθηκαν πρόσφατα. Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται και ο 28χρονος Ισπανός Γκαΐθκα Λαραθάμπαλ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κάζα Πία. Υπάρχουν πάντως και οι Ελληνες Σάλιακας και Βρουσάι που δεν έχουν βγει από τη λίστα του Μεντιλίμπαρ και φήμες λένε πως είναι… καλύτεροι από αυτούς που ήδη έχουν προταθεί.

Mεταγραφές στην ΑΕΚ και μία έκπληξη στον σχεδιασμό

Η ΑΕΚ έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, ενισχύοντας τόσο τον βασικό κορμό όσο και το μέλλον της ομάδας, όμως ο μεταγραφικός σχεδιασμός μόνο ολοκληρωμένος δεν θεωρείται. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεκαθαρίσει πως αναμένονται ακόμη δύο ή τρεις προσθήκες, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόστερ. Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται και σε όσα συμβαίνουν καθημερινά στις προπονήσεις, καθώς εκεί φαίνεται να προκύπτουν νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Γκεοργκίεφ. Αν και αποκτήθηκε ως δεξί μπακ και σε αυτή τη θέση χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα, στην προετοιμασία της Ολλανδίας δουλεύει αποκλειστικά ως στόπερ, ενώ εκεί αγωνίστηκε και στο πρώτο φιλικό, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Μια κίνηση που μόνο τυχαία δεν περνά και ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες μεταγραφικές αποφάσεις της Ένωσης.

Τι απομένει για το deal Χατζηδιάκου – ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από ακόμη μία σημαντική προσθήκη, καθώς η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου έχει μπει στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων.

Οι επαφές με την Κοπεγχάγη έχουν προχωρήσει σημαντικά και πλέον απομένουν λίγες λεπτομέρειες ώστε να δοθεί η οριστική έγκριση από τον δανέζικο σύλλογο. Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, αφού η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ έχει κλείσει εδώ και ημέρες, με τριετές συμβόλαιο και αποδοχές που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Εφόσον πέσουν και οι τελευταίες υπογραφές ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο διεθνής στόπερ θα ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώσεις, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι το συντομότερο δυνατό.