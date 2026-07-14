Για τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε το πρωί της Τρίτης 14/7 ο Παύλος Πολάκης επισημαίνοντας πως μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. «Δεν θέλω pass, θέλω να μην φύγει η κόρη μου στην Ελβετία» σημείωσε.

«Αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο, συγκεκριμένα την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα» δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega.

«Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Είχες εδώ και δύο μήνες μια Κεντρική Επιτροπή κι έναν πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, το οποίο βγαίνει με απόφασή του και λέει “θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα”. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία» είπε.

«Και μάλιστα όταν από το άλλο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι “κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του άλλου και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί” και σου λέει “ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα”», είπε ο Παύλος Πολάκης.

«Η απόφαση αυτή που καταδίκασα και κατέκρινα προηγουμένως ήταν αυτή που πάρθηκε στις 6 Ιουνίου. Πριν δύο μέρες, συγκλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή παρά τις προσπάθειες της αναπληρώτριας γραμματέως και μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με τις 75 υπογραφές μελών της, είχε έντονη και ενισχυμένη απαρτία, η οποία αποφάσισε ότι πρακτικά ακυρώνεται η προηγούμενη απόφαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει και στηρίζει άλλο κόμμα, αλλά με το πρόγραμμά του μπαίνει μπροστά και ετοιμάζει την εκλογική του επιτροπή και την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, ηγούμενη όσο το δυνατόν πιο πλατιών δυνάμεων» σημείωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, με ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο, όπως ξεκαθάρισε ο Παύλος Πολάκης.

Για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέχεια τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μία ξεκάθαρη ηγεσία και όχι συλλογική, ενώ εξήγησε ότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου δεν είναι δυνατή η άμεση εκλογή προέδρου.

«Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, για να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος πρέπει να προηγηθεί συνέδριο και να γίνουν εκλογές με κάλπη. Αυτή τη στιγμή, και καλοκαιριάτικα, κι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να εκλεγεί πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές, που θα πουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν στις εκλογές μαζί του» δήλωσε.

«Θα διεκδικήσω την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτός που θα εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα διεκδικήσει και την Προεδρία του κόμματος, όταν θα γίνει συνέδριο και εκλογές» ανέφερε.

«Εγώ πάντα τον έβαζα ψηλά τον ουρανό. Και εγώ δε θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να μπούμε ίσα-ίσα στη Βουλή. Εγώ θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουμε ένα μεγάλο αξιοπρεπές ποσοστό, και να είμαστε καθοριστικός παράγοντας της επόμενης αριστερής δημοκρατικής κυβέρνησης» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πολιτικός απατεώνας ο Κασσελάκης»

Ο Παύλος Πολάκης στράφηκε κατά του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα και τον κατηγόρησε για υποβολή ψεύτικου Πόθεν Έσχες.

«Τον είχα στηρίξει τότε. Δεν το αρνήθηκα ότι αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που είχα κάνει, διότι ο άνθρωπος ήταν πολιτικός απατεώνας. Αυτά τα καραγκιοζιλίκια του κ. Κασσελάκη, ας πούμε, που προσπαθεί να αντλήσει πέντε δευτερόλεπτα δημοσιότητας, γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά, γιατί κατάλαβε ο κόσμος τι είναι… Αν είχαμε βρει ότι ο κ. Κασσελάκης είχε πέντε offshore στα Marshall, δε θα γινόταν ποτέ Πρόεδρος του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε.

«Καταρχήν είναι ευθύνη αυτού που τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο, που υποτίθεται τον ψάχνουνε και δεν τον ελέγξανε. Και το λέω και συγκεκριμένα, ο κ. Βασιλειάδης κι ο κ. Καλογήρου. Αυτοί τον βάλανε στο ψηφοδέλτιο, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ όταν τα βρήκα αυτά, ενώ έλεγα ότι πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές για Πρόεδρος ξανά, λέω ότι μ’ αυτά τα χαρτιά παιδιά δεν μπορεί να είναι, διότι κατέθεσε ψεύτικο Πόθεν Έσχες» είπε.

«Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα στην πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ»

Από τα πυρά του Παύλου Πολάκη δεν ξέφυγε ούτε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον Παύλο Πολάκη να τον θεωρεί υπεύθυνο για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όταν γίνεται ένα λάθος, τους συνεργάτες σου πάντα τους καλύπτεις. Όταν είστε μεταξύ σας, τους λες αυτά που πρέπει να τους πεις και είσαι και πάρα πολύ σκληρός. Αλλά όταν είσαι σε μια συλλογικότητα, προς τα έξω – για να είναι αποτελεσματική αυτή η συλλογικότητα – πρέπει να βγάζεις μια εικόνα και σοβαρότητας, ενότητας, ομόνοιας και να καλύπτεις όλα τα κλαδιά του δέντρου που μαζί ποτίζεται και χτίζεται» είπε.

«Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 2019 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει; Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δένουν τον κόσμο στα σπίτια του και να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά να το καταδικάσει; Από αυτό το πράγμα μόνο, χάσαμε 7%» δήλωσε.

«Μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό»

Όπως δήλωσε ο ίδιος, θεωρεί πως η υποψηφιότητά του μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή.

«Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Εγώ την στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνούσαν από την Περιφέρεια Αττικής, μη τυχόν και λερωθούνε. Γιατί δέχτηκε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα η Δούρου, με την ιστορία με το Μάτι και τα λοιπά, αλλά ήταν αυτή που μαζί μου, με 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε από την Περιφέρεια Αττικής, αγοράσαμε εξοπλισμό αξίας σήμερα πάνω από 150 εκατομμύρια στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής», είπε.

«Δεν θέλω pass, τη ζωή μου θέλω πίσω… να μη φύγει η κόρη μου στην Ελβετία» ανέφερε.