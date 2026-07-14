Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (14/7).

Πρόκειται για τις δύο ομάδες που έχουν δείξει πως είναι οι καλύτερες στο φετινό τουρνουά και η αναμέτρησή τους, η οποία θα αρχίσει στις 22:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ1, χαρακτηρίζεται «πρόωρος τελικός».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Βουδαπέστη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

22:00 ΕΡΤ1 Γαλλία – Ισπανία Ποδόσφαιρο

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open