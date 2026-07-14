Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Αόρατοι» της Μαριάννας Κακαουνάκη, που θα μεταδοθεί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 00.20, φωτίζει μια ιστορία εξορίας, απώλειας και αναζήτησης ελευθερίας.

Ο Εμπουμπεκίρ και η Γκόνζα, ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, την Τουρκία, μετά από κατηγορίες πως συνδέονται με το πραξικόπημα κατά του προέδρου Ερντογάν το 2016. Μετά από τρία χρόνια κυνηγημένοι, καταφέρνουν να δραπετεύσουν στην Ελλάδα. Είναι πλέον ελεύθεροι αλλά πρέπει να μάθουν να ζουν με μια αβάσταχτη απώλεια.

Ο Αχμέτ, που ήταν γιατρός, περνά τις μέρες του σε μια μυστική τοποθεσία μαζί με άλλους που επίσης αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν. Όσο περνάει όμως ο καιρός, μεγαλώνει η επιθυμία του να μην ζει πια ως φυγάς αλλά να ενταχθεί στη χώρα που τον φιλοξενεί.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι «Αόρατοι» είναι μια ταινία για την τουρκική κοινότητα που διώκεται. Τα μέλη της είναι πλέον έτοιμα να πουν την ιστορία τους.

Το ντοκιμαντέρ έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών. Μεταξύ αυτών: CPH: DOX – Official selection F: ACT Competition. (Denmark), 23rd Thessaloniki Documentary – Official Selection-Newcomers Competition, fARAD Documentary Film Festival (Romania), Aegean Docs International Documentary Film Festival Official selection, Chania Film Festival, North Dakota – Human Rights Film Festival (USA), DocFest – Chalkida, The Greek Film Festival in Berlin (Germany), Peloponnisos International Doc Film Festival, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, The Greek Film Festival in Berlin goes to Frankfurt, Fjuzn Festival (Slovakia), GrecDoc Festival (France)