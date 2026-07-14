Η Άνια Τέιλορ-Τζόι επιστρέφει σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό που φαίνεται να της είναι πλέον ιδιαίτερα γνώριμο: την αφιλόξενη έρημο, όπου καλείται για ακόμη μία φορά να παλέψει για την επιβίωσή της.

Μετά το «Furiosa: A Mad Max Saga» και το «Dune: Part Three», η δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται κάτω από τον καυτό ήλιο της Καλιφόρνια για το «Lucky», τη νέα αστυνομική σειρά δράσης του Apple TV. Η παραγωγή κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 με τα δύο πρώτα επεισόδια, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα έως τις 19 Αυγούστου.

«Δεν μοιάζω με πλάσμα της ερήμου, κι όμως βρίσκομαι πάντα εκεί και το λατρεύω», ανέφερε η Τέιλορ-Τζόι σε συνέντευξή της στο Associated Press. Όπως εξήγησε, το κοινό φαίνεται να απολαμβάνει να τη βλέπει να δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες και να αγωνίζεται μέχρι τέλους για να επιβιώσει.

Μια ληστεία εκατομμυρίων που πηγαίνει στραβά

Η σειρά των επτά επεισοδίων βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Μαρίσα Στέιπλι, το οποίο είχε επιλεγεί και για τη λέσχη βιβλίου της Ρις Γουίδερσπουν.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Λάκι, μια χαρισματική απατεώνισσα η οποία έχει μεγαλώσει μαθαίνοντας να εξαπατά και να κλέβει. Όταν μία ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων παίρνει απρόβλεπτη τροπή, αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή.

Σύντομα βρίσκεται ταυτόχρονα στο στόχαστρο του FBI και ενός αδίστακτου αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος. Χωρίς να γνωρίζει ποιον μπορεί να εμπιστευτεί, επιστρατεύει όλες τις δεξιότητες που απέκτησε στο παρελθόν, προσπαθώντας όχι μόνο να μείνει ζωντανή, αλλά και να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει οριστικά από τον κόσμο του εγκλήματος.

Η Λάκι παρουσιάζεται σε ένα κρίσιμο σημείο της ζωής της. Καλείται να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει την πορεία που χάραξε για εκείνη η οικογένειά της ή εάν θα αναλάβει για πρώτη φορά τον έλεγχο της ζωής της και θα δημιουργήσει ένα διαφορετικό μέλλον.

Πίσω από την έντονη δράση, τις καταδιώξεις και τις αιματηρές συγκρούσεις, η σειρά εξετάζει την επιρροή που ασκούν η οικογένεια και το παρελθόν στις επιλογές ενός ανθρώπου, αλλά και το κατά πόσο μπορεί κάποιος να σπάσει έναν κύκλο που μοιάζει προκαθορισμένος.

Το ντεμπούτο της Τέιλορ-Τζόι στην παραγωγή

Η πρόταση για το «Lucky» προήλθε από τη Hello Sunshine, την εταιρεία παραγωγής της Ρις Γουίδερσπουν. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Τέιλορ-Τζόι ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού μέσω της εταιρείας της, LadyKiller.

Η ηθοποιός έχει αναφέρει ότι αποδέχθηκε την πρόταση αφού διάβασε το βιβλίο, συνδέθηκε με την ηρωίδα και αισθάνθηκε ότι μπορούσε να συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργική κατεύθυνση της σειράς. Η συμμετοχή της πίσω από τις κάμερες επεκτάθηκε σε ζητήματα όπως η επιλογή των ηθοποιών, η αισθητική και η μουσική ταυτότητα της παραγωγής.

Το καστ του «Lucky»

Στο πλευρό της Άνια Τέιλορ-Τζόι βρίσκονται η Ανέτ Μπένινγκ, ο Τίμοθι Όλιφαντ, η Οντζανού Έλις-Τέιλορ, ο Ντρου Στάρκι, ο Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, ο Γουίλιαμ Φίχτνερ και ο Μο ΜακΡέι.

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τζόναθαν Τρόπερ, γνωστός από τις παραγωγές «See» και «Your Friends & Neighbors». Μοιράζεται τα καθήκοντα του showrunner με την Κάσι Πάππας, ενώ στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης η Ρις Γουίδερσπουν, η Λόρεν Νιούσταντερ και ο σκηνοθέτης του πρώτου επεισοδίου, Τζόναθαν βαν Τούλεκεν.