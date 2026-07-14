Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης της «17 Νοέμβρη» στο κέντρο της Αθήνας. Στη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν, αλλά και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.

«Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της “17 Νοέμβρη” με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

33 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν, σε ηλικία 20 ετών, έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, εξαιτίας της δολοφονικής επίθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Τιμάμε τη μνήμη του και τη μνήμη όλων των θυμάτων της… pic.twitter.com/zTeT7ipkEk — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2025

Πώς σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της 14ης Ιουλίου 1992, στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος της «17 Νοέμβρη» ήταν το αυτοκίνητο του τότε υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά, το οποίο κινούνταν στην οδό Καραγιώργη Σερβίας.

Η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτα εναντίον του υπουργικού οχήματος. Ο Θάνος Αξαρλιάν, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο, χτυπήθηκε θανάσιμα από τα θραύσματα της έκρηξης και σκοτώθηκε ακαριαία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης διερχόμενοι πολίτες, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα, καταστήματα και γραφεία της περιοχής.

Ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η σύζυγός του και ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκαν. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και έμεινε στη συλλογική μνήμη ως μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης.