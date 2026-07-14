Την ανάγκη να εξεταστεί συνολικά ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς των μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, οι λόγοι που οδηγούν στις συνεχείς αυξήσεις των ασφαλίστρων, αλλά και η αποτελεσματικότητα του εποπτικού μηχανισμού ως προς την προστασία των ασφαλισμένων, αναδεικνύει με επιστολή της προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ απευθύνει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τον εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι η αποστολή της δεν περιορίζεται μόνο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά επεκτείνεται και στην προστασία των ασφαλισμένων από αθέμιτες πρακτικές.

Στην επιστολή της υπογραμμίζεται ότι ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας δεν επιλύει μία από τις βασικές αιτίες που οδηγούν στις υπερβολικές αυξήσεις. Όπως σημειώνεται, ο δείκτης δεν περιορίζει τις ηλικιακές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στα ισόβια ασφαλιστήρια, με συνέπεια να εξακολουθούν να αυξάνονται οι συνολικές επιβαρύνσεις για τους ασφαλισμένους.

Παράλληλα, η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρει ότι η εφαρμογή ενός συστήματος «αποθεματικού γήρανσης», το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό των αυξήσεων των ασφαλίστρων σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στο κόστος ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ασφαλισμένων.

Επιπλέον, παραπέμπει σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, από την οποία, όπως αναφέρει, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες τηρούσαν και εξακολουθούν να τηρούν τα απαιτούμενα αποθέματα για τα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτής απευθύνει προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τα εξής ερωτήματα: