Με απόλυτη στρατιωτική ακρίβεια και εντυπωσιακές εικόνες πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η μεγάλη παρέλαση για την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου, με χιλιάδες στρατιωτικούς να παρελαύνουν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων μπροστά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Γαλλίας.

Οι φωτογραφίες από τη φετινή διοργάνωση αποτυπώνουν τη δύναμη και την παράδοση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς στην παρέλαση συμμετείχαν στρατιωτικές σχολές, επίλεκτες μονάδες του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, καθώς και σώματα ασφαλείας και η περίφημη Λεγεώνα των Ξένων.

Οι στρατιωτικές σχολές άνοιξαν την παρέλαση

Την έναρξη της παρέλασης έκαναν οι στρατιωτικές σχολές εκπαίδευσης της Γαλλίας. Μεταξύ αυτών συμμετείχαν η Πολυτεχνική Σχολή, η Στρατιωτική Ακαδημία της Εθνικής Χωροφυλακής, η Σχολή Σεν-Σιρ, η Διακλαδική Στρατιωτική Σχολή, η Σχολή Αξιωματικών του Κοετκιντάν, η Ναυτική Σχολή, η Σχολή Αεροπορίας και Διαστήματος, η Ανώτατη Εθνική Σχολή Προηγμένων Τεχνολογιών, η Σχολή Επιτρόπων των Ενόπλων Δυνάμεων, η Σχολή Βαλ-ντε-Γκρας, η Σχολή Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η Σχολή Χωροφυλακής του Μονλισόν, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, η Σχολή Εκπαίδευσης Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος, η Σχολή Στρατιωτικού Νοσηλευτικού Προσωπικού, η Στρατιωτική Προπαρασκευαστική Τεχνική Σχολή, καθώς και σχολές του Πολεμικού Ναυτικού.

Παρέλασαν επίλεκτες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων

Ακολούθησαν οι μονάδες της Εθνικής Χωροφυλακής, ανάμεσά τους το 1ο και το 2ο Σύνταγμα Πεζικού της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς, καθώς και η Εθνική Μονάδα Δικαστικής Αστυνομίας της Χωροφυλακής.

Ξεχωριστή θέση είχε ο Γαλλικός Στρατός Ξηράς, ο οποίος τίμησε τη 2η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, άμεση διάδοχο της ιστορικής 2ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας του στρατηγού Φιλίπ Λεκλέρκ ντε Οτκλόκ. Η μονάδα αυτή δημιουργήθηκε το 1943 και έμεινε στην ιστορία για τη συμβολή της στην απελευθέρωση του Παρισιού και του Στρασβούργου το 1944. Στην παρέλαση συμμετείχε επίσης η Πυροσβεστική Ταξιαρχία του Παρισιού.

Ισχυρή παρουσία του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας

Το Πολεμικό Ναυτικό εκπροσωπήθηκε από μονάδες του Στόλου Επιφανείας, πληρώματα φρεγατών, περιπολικών και υποβρυχίων, καθώς και από μονάδες της Ναυτικής Αεροπορίας, πεζοναύτες και εφεδρικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος, με προσωπικό από τη Διοίκηση Αεροπορικών Επιχειρήσεων και μονάδες που είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη και τη συντήρηση των αεροπορικών μέσων.

Συμμετοχή δυνάμεων ασφαλείας και της Λεγεώνας των Ξένων

Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις που υπηρετούν στη Γαλλική Πολυνησία και τη Νέα Καληδονία, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, υπηρεσίες υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων, εθελοντές έφεδροι από τον σιδηροδρομικό οργανισμό SNCF και από επιχειρήσεις της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Παρέλασαν επίσης μονάδες της Εθνικής Αστυνομίας, των σχολών εκπαίδευσης αστυνομικών, της Πυροσβεστικής, της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας και των Τελωνείων.

Το φινάλε της παρέλασης ανήκε, όπως κάθε χρόνο, στη Λεγεώνα των Ξένων, μία από τις πιο δημοφιλείς συμμετοχές για το κοινό. Ξεχώρισαν οι σκαπανείς της Λεγεώνας με τις χαρακτηριστικές δερμάτινες ποδιές, τα τσεκούρια στους ώμους, τα μακριά γένια και τα λευκά γάντια, ενώ ακολούθησαν η στρατιωτική μπάντα και το 1ο Σύνταγμα Μηχανικού της Λεγεώνας των Ξένων.

Εντυπωσιακό υπερθέαμα και στον ουρανό του Παρισιού

Εξίσου εντυπωσιακό ήταν το εναέριο σκέλος της παρέλασης, το οποίο άνοιξαν εννέα αεροσκάφη Alphajet της ακροβατικής ομάδας Patrouille de France, συνοδευόμενα από δύο Mirage 2000B με Γάλλους χειριστές και Ουκρανούς συγκυβερνήτες που έχουν εκπαιδευτεί στη Γαλλία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν τέσσερα μαχητικά Rafale της 30ής Πτέρυγας Μάχης, τρία Rafale των Στρατηγικών Αεροπορικών Δυνάμεων, που έχουν δυνατότητα μεταφοράς του πυρηνικού πυραύλου ASMPA, καθώς και οκτώ μαχητικά αεροσκάφη από ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες. Ανάμεσά τους ήταν δύο F-35 από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία, ένα Gripen από τη Σουηδία, ένα Eurofighter από τη Γερμανία, ένα F-4 Phantom από την Ελλάδα, ένα F-16 από την Πολωνία, ένα F/A-18 από την Ισπανία και ένα Tornado από την Ιταλία.

Το πρώτο εναέριο σκέλος συμπλήρωσαν ένα Rafale του Κέντρου Στρατιωτικής Αεροπορικής Εμπειρογνωμοσύνης, δέκα Mirage 2000D, δύο Mirage 2000-5, τρία αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού MRTT και δύο ακόμη Rafale της 5ης Πτέρυγας Μάχης. Πρόκειται για αεροσκάφη που προορίζονται να αναπτυχθούν πρώτα σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.

Αεροσκάφη επιτήρησης και πυρηνικής αποτροπής

Το δεύτερο σκέλος της αεροπορικής επίδειξης περιλάμβανε ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-3F AWACS, το οποίο ξεχωρίζει από τον χαρακτηριστικό κυκλικό θόλο ραντάρ στην άτρακτό του, δύο Mirage 2000-5 και δύο Rafale της 5ης Πτέρυγας Μάχης. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την προστασία του γαλλικού εναέριου χώρου και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.

Ακολούθησε η επίδειξη της πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος της Γαλλίας, με ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού MRTT και επτά Rafale των Στρατηγικών Αεροπορικών Δυνάμεων, που αποτελούν τον βασικό πυλώνα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Το τέταρτο σκέλος ήταν αφιερωμένο στη ναυτική αεροπορία, με ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης E-2C Hawkeye και δώδεκα Rafale M, τα οποία επιχειρούν από μονάδες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ αυτών και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».

Στο εναέριο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης ελικόπτερα Caiman και Dauphin, τα οποία ενίσχυσαν την παρουσία της ναυτικής αεροπορίας πριν από την ξεχωριστή παρέλαση των ελικοπτέρων.

Αναγνώριση, μεταφορές και ειδικές δυνάμεις

Το πέμπτο σκέλος της επίδειξης επικεντρώθηκε στις δυνατότητες πληροφοριών και επιτήρησης της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Συμμετείχαν δύο αεροσκάφη Atlantique 2, δύο Mirage 2000D εξοπλισμένα με το σύστημα ηλεκτρομαγνητικών πληροφοριών ASTAC, ένα ελαφρύ αεροσκάφος επιτήρησης και αναγνώρισης (ASLR), ένα Rafale με νέο σύστημα αναγνώρισης και ένα Falcon 50.

Το έκτο σκέλος ανέδειξε τις δυνατότητες αερομεταφορών και υποστήριξης επιχειρήσεων, με έξι γαλλικά A400M, τέσσερα CN235, δύο C-130J, δύο ακόμα γερμανικά μεταγωγικά και ένα γερμανικό A400M.

Η εναέρια παρέλαση ολοκληρώθηκε με τις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από δύο ελικόπτερα Caracal, ένα A400M, ένα Twin Otter και ένα C-130H, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το αεροπορικό πρόγραμμα της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Παρίσι.

Στην παρέλαση έλαβαν μέρος περίπου 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το Ελιζέ, το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.