Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως στη Σενεγάλη, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αμπντουλαγιέ Φαλ, αποκάλυψε πως ο γιατρός της ομάδας, που αποτελούσε μέλος του επιτελείου για σχεδόν μία δεκαετία, είναι στην πραγματικότητα… γυναικολόγος.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία ο Φαλ εξήγησε τους λόγους της απομάκρυνσης του ομοσπονδιακού τεχνικού Πάπε Τιάου. Όπως τόνισε, αρκετοί διεθνείς ποδοσφαιριστές είχαν εκφράσει εδώ και καιρό επιφυλάξεις για τον συγκεκριμένο γιατρό, θεωρώντας πως δεν διέθετε την κατάλληλη εξειδίκευση για να παρακολουθεί αθλητές υψηλού επιπέδου.

Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa, revelou que o médico da Seleção que esteve presente na Copa do Mundo é ginecologista.



"Descobri recentemente que o Dr. Fedior é, na realidade, ginecologista e obstetra de profissão"



📽️Reproduçãopic.twitter.com/gUlYFLTm7F — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 13, 2026

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που σημάδεψαν την πορεία της Σενεγάλης στο Μουντιάλ. Ο αποκλεισμός στους «32» από το Βέλγιο συνοδεύτηκε από έντονες εσωτερικές αναταράξεις, με τον Τιάου να αποχωρεί τελικά από την τεχνική ηγεσία έπειτα από διαφωνίες με την ομοσπονδία σχετικά με το συμβόλαιό του και οικονομικές εκκρεμότητες.

Παράλληλα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετώπισε σοβαρά οργανωτικά προβλήματα κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως οι Σαντιό Μανέ και Καλιντού Κουλιμπαλί εξέφρασαν παράπονα για τις συνθήκες διαμονής, ενώ η αποστολή ταξίδεψε χωρίς μάγειρα, αναγκάζοντας τους παίκτες να παραγγέλνουν συχνά φαγητό μέσω εφαρμογών delivery.