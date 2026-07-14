

Την ενίσχυση πράξεων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η δράση «Επιχειρώ Στερέα».

Τα επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέονται αποκλειστικά με έναν τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, προκειμένου να είναι επιλέξιμα.

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται:

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας, καθώς και η υποστήριξη των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Η παραγωγή νέων ή/και η αναβάθμιση ήδη παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής

Η ενσωμάτωση καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία ή/και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων

Η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η εφαρμογή διαδικασιών κυκλικής οικονομίας

Η υλοποίηση έργων που θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον

Η δημιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας

Οι ενισχύσεις

Ειδικότερα, ενισχύονται πράξεις επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με το επιλεχθέν καθεστώς ενίσχυσης, από €30.000 έως €400.000 για την περίπτωση επιλογής του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis) και από 200.000€ έως 800.000€ για την περίπτωση επιλογής του Καν. (ΕΕ) 2014/651 (ΓΑΚ), όπως ισχύει.

Περίοδος υποβολής: από 18/5/2026 έως 18/9/2026

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, με το επιλεγμένο καθεστώς ενίσχυσης (Καν. (ΕΕ) 2023/2831 – De minimis

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων & οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης

Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης (εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα

Δαπάνες για κτίρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Δαπάνες λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Έμμεσες δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

ΚΑΝ. (ΕΕ) 2014/651 (ΓΑΚ)

Άρθρο 14 “Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις”

Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων & οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα

Δαπάνες για κτίρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 06 Δαπάνες λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Άρθρο 18 “Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ”

Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

Άρθρο 19 “Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις”

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Άρθρο 28 “Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ”

Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Άρθρο 41 “Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης”

Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων & οργάνων

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε €12.000.000, με δυνατότητα εντάξεων έως €16.000.000.

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