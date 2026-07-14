Στη σύλληψη ενός 65χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 28χρονης, το οποίο φέρεται να μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός πολίτη, ο οποίος παρακολουθούσε την απευθείας μετάδοση και επικοινώνησε με το 112, αναφέροντας ότι η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η πληροφορία διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

Συνελήφθη αυτεπαγγέλτως

Ο 65χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αυτεπαγγέλτως, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας έχει απασχολήσει τις Αρχές συνολικά οκτώ φορές για διάφορες υποθέσεις. Οι επτά από αυτές φέρεται να αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας του ζευγαριού, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button.

Η 28χρονη φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του 65χρονου. Η στάση της αναμένεται να συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες Αρχές κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εξετάζεται το υλικό της μετάδοσης

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική κατάσταση και παρουσιάζει στοιχεία έντονης συναισθηματικής εξάρτησης από τον 65χρονο.

Το στοιχείο αυτό περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση και αναδεικνύει τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα θύματα επαναλαμβανόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς όταν καλούνται να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο ασκείται η βία.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το υλικό από το περιστατικό που καταγράφηκε και μεταδόθηκε διαδικτυακά.

Ο συλληφθείς τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.