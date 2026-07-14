Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 17χρονη απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Ρόδου, μετά την καταγγελία της ότι ξυλοκοπήθηκε επί ώρες από τον 23χρονο σύντροφό της σε σπίτι στον Αρχάγγελο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά την καταγγελία κατέγραψε δέκα διαφορετικές κακώσεις στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα της ανήλικης.

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση.

Η καταγγελία της 17χρονης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το ζευγάρι διατηρούσε σχέση περίπου πέντε μηνών και είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες ημέρες νωρίτερα. Οι δύο νέοι φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο.

Το βράδυ της 20ής προς την 21η Ιουνίου 2026 βγήκαν με παρέα σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Η 17χρονη υποστήριξε ότι ο σύντροφός της θύμωσε από ζηλοτυπία και τη χαστούκισε έξω από το κατάστημα, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες.

Κατά την καταγγελία της, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η ανήλικη ανέφερε ότι από τις 03:30 έως περίπου τις 09:00 ο 23χρονος τη χτυπούσε με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ φέρεται να χτύπησε και το κεφάλι της στον τοίχο.

Όταν ρωτήθηκε εάν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, φέρεται να απάντησε: «Με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια».

Η 17χρονη κατήγγειλε ακόμα ότι ο νεαρός έπιασε κάποια στιγμή ένα μαχαίρι από την κουζίνα, χωρίς, όπως διευκρίνισε, να το στρέψει προς το μέρος της. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κίνησή του την έκανε να φοβηθεί για τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο 23χρονος την απειλούσε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει.

Το περιστατικό φέρεται να σταμάτησε έπειτα από την παρέμβαση του συγγενικού προσώπου που τους φιλοξενούσε. Το επόμενο πρωί, ο ίδιος φέρεται να οδήγησε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η ανήλικη προσήλθε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και υπέβαλε μήνυση. Ο 23χρονος συνελήφθη το ίδιο μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου.

Τι κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση

Ιδιαίτερη βαρύτητα στον φάκελο της υπόθεσης αποκτά η ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης, η οποία συντάχθηκε την ίδια ημέρα έπειτα από παραγγελία της αστυνομίας.

Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κατέγραψε συνολικά δέκα διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κηλίδες αίματος και ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, κακώσεις στα χείλη, οίδημα κοντά στο δεξί μάτι, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί και εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής.

Καταγράφηκαν επίσης κακώσεις στον αριστερό μαστό, στον δεξιό βραχίονα και στον μηρό. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα ευρήματα είναι συμβατά με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και με χτυπήματα από θλων όργανο.

Στο αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας φυλάσσονται και φωτογραφίες των κακώσεων.

Τι υποστήριξε ο 23χρονος

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες τόσο κατά την εξέτασή του από την αστυνομία όσο και ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Παραδέχτηκε ότι έσπρωξε τη σύντροφό του έξω από το κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του είχε κάνει σκηνή ζηλοτυπίας. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι τη χτύπησε όταν επέστρεψαν στο σπίτι.

Σε ό,τι αφορά το μαχαίρι, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν επάνω στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι, χωρίς να έχει πρόθεση να την απειλήσει.

Στην απολογία του φέρεται επίσης να ανέφερε ότι θεωρεί αποδεκτό να δώσει ο ένας σύντροφος ένα χαστούκι στον άλλον, προκειμένου «να έρθει το μυαλό του στη θέση του», προσθέτοντας ότι και ο ίδιος είχε δεχτεί χαστούκια και ύβρεις κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η ανήλικη κατήγγειλε και προγενέστερο περιστατικό στις αρχές Ιουνίου, κατά το οποίο ο 23χρονος φέρεται να της έδωσε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας τραύμα στο άνω χείλος. Όπως ανέφερε, τότε τον είχε συγχωρήσει.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Ο 23χρονος οδηγήθηκε ως κρατούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 22 Ιουνίου 2026.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, το δικαστήριο διατήρησε την κράτησή του. Στη συνέχεια, η 17χρονη συναίνεσε στη διερεύνηση της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης, η οποία προβλέπεται για πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης με τη συνδρομή του εισαγγελέα Ανηλίκων, και όρισε νέα δικάσιμο για τις 24 Ιανουαρίου 2028.

Παράλληλα, ήρε την κράτηση του 23χρονου, επιβάλλοντάς του την απαγόρευση να προσεγγίζει τη 17χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία της δικογραφίας δημοσιεύθηκαν σε αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας της Ρόδου «Δημοκρατική».

Η υπόθεση δεν έχει ακόμη κριθεί δικαστικά και ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος, μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.