Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά =που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (14/07) σε αγροτοδασική περιοχή στη Λάτα, στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ειδικότερα, επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, καθώς σε μικρή απόσταση από το σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Παράλληλα, η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται σήμερα στις ζώνες που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους, με το οποίο κλήθηκαν αρχικά να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Λίγη ώρα αργότερα, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, αυτή τη φορά καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Αλιβερίου να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αλιβέρι, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και παρέχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να ζουν στιγμές έντονης αγωνίας, καθώς οι φλόγες κινούνται προς κατοικημένες ζώνες.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο evima.gr, περιέγραψε τη δραματική εικόνα που επικρατεί, δηλώνοντας: «Είμαστε περικυκλωμένοι. Η φωτιά είναι γύρω από τα σπίτια μας».

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Το έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας των διαρκών αναζωπυρώσεων και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να προστατεύσουν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.

Πηγή φωτό και βίντεο: evianews, evima