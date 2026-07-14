Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τις 11 το πρωί οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, πρόκειται για τα δύο άτομα που πέταξαν τις δολοφονικές βόμβες μολότοφ μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Και για αυτούς γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησής τους μέσω της ανάλυσης του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού (βίντεο και φωτογραφίες), με τη νέα τεχνολογία AI που διαθέτει πλέον η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα δικογραφία του «ελληνικού FBI» αποδίδει ρόλο συντονιστή ή επιχειρησιακού καθοδηγητή της ομάδας που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010. Το διαβιβαστικό του «ελληνικού FBI» αποδίδει αυτόν τον ρόλο στον 42χρονο που συνελήφθη στην Κυψέλη. Για το συγκεκριμένο άτομο, οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι λειτούργησε ως το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση στην τράπεζα, την οποία χαρακτηρίζουν προσχεδιασμένη.

Σε ό,τι αφορά τον έτερο 42χρονο που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση, αποδίδεται ο ρόλος του ατόμου που με βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία του τραπεζικού υποκαταστήματος κι από εκεί έπεσαν μέσα οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας αυτός που συνελήφθη στα Άνω Λιόσια φέρεται να έχει προκαλέσει παρόμοιες ζημιές και σε άλλο ένα τραπεζικό υποκατάστημα.

Κάπως έτσι άλλωστε, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ενός νέου αρχείου με περίπου 200 φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια των διωκτικών αρχών πριν από λίγα χρόνια, έγινε και η ταυτοποίηση των τριών συλληφθέντων.

Επίσης, στη βρετανική Δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει – τόσο στους αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όσο και στη συνήγορό της – ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει όλες τις απαντήσεις.

Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Marfin, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο τεσσάρων μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία.