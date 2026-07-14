Στη Μύκονο βρίσκεται αυτό το διάστημα η Δανάη Λιβιεράτου, η οποία συνδυάζει τη διαμονή της στο νησί με τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο της μουσικής.

Η 23χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ συμμετέχει στο καστ του Lío Mykonos και εμφανίζεται στο καμπαρέ σόου «Spectacularrr», παρουσιάζοντας στο κοινό τις φωνητικές και χορευτικές της ικανότητες.

Παράλληλα, η Δανάη Λιβιεράτου απολαμβάνει τις ομορφιές του νησιού. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε κατά τη διάρκεια βραδινής βόλτας στα Ματογιάννια, έχοντας στο πλευρό της μία φίλη της.

Για την έξοδό της φόρεσε διάφανη μαύρη φούστα, την οποία συνδύασε με λιτό τοπ, τραβώντας τα βλέμματα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου.

Η νεαρή τραγουδίστρια μπορεί να μεγάλωσε μακριά από τη δημοσιότητα, το τελευταίο διάστημα όμως έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερο γνωστή μέσα από τις εμφανίσεις και τις καλλιτεχνικές επιλογές της, χαράζοντας τη δική της πορεία.