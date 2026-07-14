Κρυστάλλινα νερά, καταπράσινοι λόφοι που αγγίζουν τη θάλασσα και μια διάχυτη αύρα δημιουργικότητας. Το Καλάμι δεν είναι απλά άλλη μια παραλία της Κέρκυρας, είναι ένας τόπος με μοναδική ενέργεια και δεν μάγεψε τυχαία τον διάσημο συγγραφέα Λώρενς Ντάρελ, ο οποίος εμπνεύστηκε εδώ μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του.

Το Καλάμι βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, σε απόσταση 30 χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας και 7 χλμ. από το θέρετρο της Κασσιόπης. Μόλις αντικρίσει κανείς την παραλία, μαγεύεται με το καταπράσινο τοπίο που κατηφορίζει προς την ακτή, ακουμπώντας σχεδόν τα ονειρικά νερά του Ιονίου, δημιουργώντας εικόνες απαράμιλλου φυσικού κάλλους και ένα μοναδικό σκηνικό που μένει πραγματικά αξέχαστο.

Η παραλία κέρδισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα εξαιτίας του Βρετανού συγγραφέα, προτεινόμενου για Νόμπελ, Λώρενς Ντάρελ, ο οποίος έζησε για αρκετά χρόνια στο Λευκό Σπίτι -σήμερα λειτουργεί ως τουριστικό κατάλυμα- στο ένα άκρο της ακτής, όπου εμπνεύστηκε και το έργο Prospero’s Cell. Η ακρογιαλιά είναι οργανωμένη με όλες τις ανέσεις που αναζητά ο σύγχρονος λουόμενος, ενώ ο οικισμός διαθέτει και ταβερνάκια για μεζέδες και τσίπουρα πλάι στο κύμα.

Όσοι δηλώνουν οπαδοί της πεζοπορίας από το Καλάμι ξεκινούν παραθαλάσσια μονοπάτια που οδηγούν σε εξίσου όμορφες ακρογιαλιές όπως η Κουλούρα (15 λεπτά με τα πόδια) και η Κερασιά (30 λεπτά).

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