Οι πιθανότητες να φορέσει ο Χρήστος Τζόλης τη φανέλα της Άρσεναλ αυξάνονται, καθώς οι εξελίξεις στο ρόστερ των Λονδρέζων φαίνεται να ευνοούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα και όσα μεταφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρ στην Μπεσίκτας βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Άρσεναλ αναμένεται να κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο 24χρονος εξτρέμ βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στη μεταγραφική λίστα του Μίκελ Αρτέτα και του αθλητικού διευθυντή Αντρέα Μπέρτα, οι οποίοι θεωρούν ότι διαθέτει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά για να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Βέλγος μεσοεπιθετικός.

Η Κλαμπ Μπριζ, πάντως, δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή της. Οι απαιτήσεις των Βέλγων ξεπερνούν τα 35 εκατ. ευρώ, ποσό που, εφόσον καταβληθεί, θα αποτελέσει νέο ρεκόρ για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Τζόλης προέρχεται από εντυπωσιακή χρονιά στο βελγικό πρωτάθλημα, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά, από την άφιξή του στην Κλαμπ Μπριζ το 2024, μετρά 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.