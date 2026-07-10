Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, καθώς στην Αγγλία εντείνεται η φημολογία που τον συνδέει με την Άρσεναλ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του The Athletic, James McNicholas (γνωστό ως gunnerblog), οι «κανονιέρηδες» έχουν ξεχωρίσει τον Έλληνα διεθνή ως τον βασικό υποψήφιο για να καλύψει το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην Μπεσίκτας.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, η υπόθεση έχει προχωρήσει σημαντικά, με την Άρσεναλ να εμφανίζεται διατεθειμένη να καταβάλει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να αποκτήσει τον 24χρονο εξτρέμ. Το ενδιαφέρον των Λονδρέζων δεν είναι καινούργιο. Στα μέσα Ιουνίου, άνθρωποι του συλλόγου ταξίδεψαν στη Στοκχόλμη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Τζόλη, με τις εμφανίσεις του να αφήνουν εξαιρετικές εντυπώσεις. Από εκείνο το σημείο και μετά οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απομένει η οριστική έγκριση του Μικέλ Αρτέτα ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ο James McNicholas ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι ο Τζόλης, ο Έλληνας διεθνής, θα είναι πιθανότατα ο παίκτης που θα αποκτηθεί από την Κλαμπ Μπριζ. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεταγραφή που θα γίνει, με κόστος κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, για έναν ποδοσφαιριστή που είναι έξι με επτά χρόνια νεότερος από τον Τροσάρ».

@gunnerblog on Christos Tzolis being the likely replacement for Leandro Trossard 😳✅:



"I think Tzolis, the Greek international, will probably be the guy who comes in from Club Brugge…



I think that will be the deal that happens. Probably about €40 million for a player who's… pic.twitter.com/A3xlkh1V0b — Goaldata – Arsenal Zone (@ArsenalZNE) July 8, 2026

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Τζόλης θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του, κάνοντας το άλμα σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.