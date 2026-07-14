Μία σειρά από ιδιαιτέρως σέξι φωτογραφίες ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ζώζα Μεταξά με αποτέλεσμα να δεχτεί «βροχή» από σχόλια.

Η ηθοποιός η οποία είναι και μητέρα της Κόνι Μεταξά φωτογραφίστηκε φορώντας ένα δερμάτινο παντελόνι, ασημένιο τοπ και μαύρα πέδιλα ποζάροντας σε μία σκάλα.

Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα των φωτογραφιών, μπορεί το σημείο που επέλεξε για να φωτογραφηθεί να μην ήταν το κατάλληλο.

«Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες. Σήμερα είπα να αλλάξω λίγο τη διάθεσή μου. Ντύθηκα, στολίστηκα και ιδού! Ξέρω, το background δεν είναι το ιδανικό, αλλά προς το παρόν αυτό υπήρχε. Η διάθεσή μου όμως άλλαξε, κι αυτό έχει σημασία» επεσήμανε.