Έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο βρήκε ένας πιλότος για να περάσει την ώρα του κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης, σχηματίζοντας στον ουρανό τη φράση «I’m bored» («Βαριέμαι») με το αεροσκάφος του.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ελαφρύ αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ στις 11:30 για μια δίωρη δοκιμή, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι ο κινητήρας λειτουργούσε σωστά μετά από εργασίες συντήρησης. Το μονοκινητήριο Piper Tomahawk, με αριθμό νηολόγησης G-RVNA, καταγράφηκε από τη δημοφιλή ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 να σχηματίζει τη φράση «I’m bored» κατά την πορεία του.

Η πτήση έγινε μετά από αντικατάσταση εξαρτήματος

Οι συγκεκριμένες δοκιμαστικές πτήσεις διαρκούν συνήθως δύο ώρες ή και περισσότερο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς προβλήματα μετά τη συντήρηση.

Η εταιρεία Ρέιβενερ (Ravenair), η οποία εκμεταλλεύεται το αεροσκάφος, ανέφερε ότι την πτήση πραγματοποίησε εκπαιδευτής πτήσεων ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο μετά τις εργασίες συντήρησης.

A pilot traced the words “I’m bored” with his aeroplane during a two-hour test flight.



“I think the pilot was literally a bit bored as it was just a test flight. Mind you, it was pretty skilful flying.”



🔗: https://t.co/uFax3iSelV pic.twitter.com/l6XuZWs9Pu — The Telegraph (@Telegraph) July 13, 2026

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας, Γουέιν Μπάρετ, δήλωσε στο BBC ότι «νομίζω πως ο πιλότος κυριολεκτικά βαριόταν λίγο, καθώς επρόκειτο απλώς για μια δοκιμαστική πτήση. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι ήταν αρκετά επιδέξιος χειρισμός».

Όπως εξήγησε, το εξάρτημα που αντικαταστάθηκε ήταν πιθανότατα ένας κύλινδρος του κινητήρα. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, απογειώνουμε το αεροσκάφος για δοκιμαστική πτήση ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά, κάτι που επιβεβαιώθηκε», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον πιλότο, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ο κ. Μπάρετ σχολίασε με χιούμορ: «Μπορεί να βαριόταν, αλλά μάλλον χρειάστηκε να συγκεντρωθεί αρκετά για να σχηματίσει τις λέξεις, οπότε στο τέλος πιθανότατα μόνο βαρετός δεν ήταν».

Οι «ζωγραφιές» των πιλότων στον ουρανό δεν είναι κάτι καινούριο

Η Ρέιβενερ, με έδρα το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ, παρέχει υπηρεσίες όπως μαθήματα πτήσης, συντήρηση αεροσκαφών, εναέριες επιθεωρήσεις και ναυλώσεις αεροσκαφών.

Τα τελευταία χρόνια, οι πιλότοι που σχηματίζουν λέξεις ή αστεία σχέδια στις διαδρομές των πτήσεών τους έχουν γίνει συχνό φαινόμενο, κυρίως μετά την εξάπλωση των ιστοσελίδων παρακολούθησης πτήσεων, που επιτρέπουν στο κοινό να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις πορείες των αεροσκαφών.

This hilarious pilot wrote “I’m bored” in the sky while on a test flight. 😂🤣😂https://t.co/MKP30o2VFC pic.twitter.com/Dt4bVbF6W5 — Ann Nonimouse (@AnnNonimouse) July 13, 2026

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ομάδα δόκιμων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας της Φινλανδίας δέχτηκε επίπληξη επειδή σχεδίασε στον ουρανό γιγαντιαία σχήματα πέους, με την αεροπορική ακαδημία του Τίκακοσκι να ανακοινώνει ότι θα επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και τον Οκτώβριο του 2021, όταν δύο πιλότοι της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) δημιούργησαν ένα παρόμοιο σχήμα μήκους περίπου 40 μιλίων ανάμεσα στο Λίνκολνσαϊρ και τη Βόρεια Ουαλία. Η RAF είχε τότε υποστηρίξει ότι το περίγραμμα που προέκυψε από τις διαδρομές των δύο αεροσκαφών ήταν απολύτως συμπτωματικό, τονίζοντας πως «οι πιλότοι της RAF δεν έχουν χρόνο για χάσιμο, όταν εκτελούν επιχειρησιακές εκπαιδευτικές αποστολές».

Το 2020, εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, άλλος πιλότος είχε γράψει στον ουρανό τη φράση «stay home» («μείνετε σπίτι»).

Πριν από την εξάπλωση των ιστοσελίδων παρακολούθησης πτήσεων, η τέχνη του skywriting βασιζόταν στη δημιουργία λέξεων στον ουρανό με τη χρήση καπνού που εξέπεμπαν ακροβατικά αεροσκάφη.