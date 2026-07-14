«Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, ένα αγόρι εξαφανίζεται χωρίς ίχνη. Η υπόθεσή του συγκλονίζει τη χώρα, κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και πυροδοτεί αμέτρητες εικασίες. Το σώμα του δεν βρίσκεται ποτέ. Μήνες αργότερα, οι έρευνες οδηγούν σε μια ομάδα ανήλικων παιδιών».

Αυτή είναι με λίγα λόγια η σύνοψη της νέας παράστασης, «ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος και θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Νοέμβριο. Και διαβάζοντας τη σύνοψη, καθώς και τον τίτλο του έργου που υπογράφουν ο ίδιος ο Βλάχος με τη Λητώ Τριανταφυλλίδου, δεν γίνεται να μην κάνουμε τον συνειρμό με την υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο πριν δύο δεκαετίες, εκείνη του μικρού Άλεξ Μεσχισβίλι, που εξαφανίσθηκε στη Βέροια τον Φεβρουάριο του 2006, όταν ήταν 11 χρόνων.

Η «υπόθεση Άλεξ» μέχρι και σήμερα, αποτελεί μία από τις πιο σοκαριστικές και σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής εγκληματολογίας. Οι έρευνες, τότε, είχαν στραφεί σε μια παρέα πέντε ανηλίκων. Ένα από τα παιδιά «έσπασε» και ομολόγησε ότι εγκλώβισαν τον Άλεξ έξω από το Δημαρχείο. Τον χτύπησαν και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, του έβαλαν τρικλοποδιά. Ο 11χρονος έπεσε, χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι και έμεινε ακίνητος. Παρά τις ομολογίες, η σορός του Άλεξ δε βρέθηκε ποτέ. Μια περίεργη «ομερτά» σφράγισε τα στόματα, με την υπόθεση να παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο.

Σήμερα, ακριβώς 20 χρόνια μετά, η υπόθεση έρχεται στη θεατρική σκηνή. Μόνο που στην παράσταση «ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στο επίκεντρο βρίσκεται ένα από τα παιδιά που συνδέθηκαν με την υπόθεση. Πλέον ενήλικας, επιστρέφει στα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. Μέσα από ανακρίσεις, αναπαραστάσεις και θραύσματα μνήμης, επιχειρεί να ανασυνθέσει όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες και να κατανοήσει το βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά.

Ο Πάνος Βλάχος υποδύεται διαδοχικά τους αντιήρωες αυτής της ιστορίας, συνθέτοντας το συλλογικό πορτρέτο μιας πόλης όπου κανείς δεν μένει πραγματικά αμέτοχος. Μαζί του, πέντε ανήλικοι ερμηνευτές μεταμορφώνονται διαρκώς σε θύματα και θύτες, συνεργούς και μάρτυρες. Πώς μπορούμε να διηγηθούμε αυτήν την ιστορία σε παιδιά; Αλλά και πώς μπορούμε να ακούσουμε αυτήν την ιστορία από παιδιά;

Πότε το παιχνίδι παύει να είναι παιχνίδι;

Το «ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» είναι μια παράσταση για τη βία και για τον τρόπο με τον οποίο τα αγόρια μαθαίνουν από μικρή ηλικία να συνδέουν τη δύναμη με την επιβολή και την ευαλωτότητα με την αδυναμία. Προσεγγίζει το bullying όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης κουλτούρας βίας. Παράλληλα, διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ατομική και τη συλλογική ευθύνη. Αισθητικά και θεατρικά ερωτήματα συναντούν ηθικά διλήμματα: πώς αναπαριστάς τη βία χωρίς να την αναπαράγεις; Πώς αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά την ενοχή, τον φόβο, τη σιωπή και την απώλεια; Και τι συμβαίνει όταν τα βλέπουμε να ενσαρκώνουν όχι μόνο παιδιά, αλλά και τους ενήλικες που τα διαμόρφωσαν;

Η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου προσεγγίζει αυτή την ιστορία ως μια σκηνική άσκηση μνήμης. Η σκηνή μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου η αφήγηση, το παιχνίδι και η ανάκριση συνυπάρχουν, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του θεατή και καλώντας τον να αναμετρηθεί όχι μόνο με μια ακραία εκδήλωση παιδικής βίας, αλλά και με τις συνθήκες που τη γέννησαν. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η ιστορία της εξαφάνισης ενός παιδιού μετατρέπεται στην ιστορία μιας πόλης που έχει ήδη χάσει τα παιδιά της. Εξάλλου, η υπόθεση Άλεξ αποτελεί την πρώτη υπόθεση έντονου σχολικού εκφοβισμού (bullying) και ανήλικης παραβατικότητας.

Η παρούσα παράσταση αποτελεί πρωτότυπο έργο καλλιτεχνικής μυθοπλασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή πραγματικά γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική.

Ταυτότητα παράστασης

ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μια Μικρή Ιστορία Βίας

της Λητώς Τριανταφυλλίδου και του Πάνου Βλάχου

Παίζουν: Πάνος Βλάχος

Ανήλικοι ερμηνευτές (διπλή διανομή): Χριστόφορος Καρδαχάκης, Μάρκος Ηλίας Λογοθέτης, Μάριος Λούντζης, Δημήτρης Μακρόπουλος, Αντώνης Μαργαρίτης, Στέφανος Πελεκάνος, Γιάννης Πολιάς, Ιάσονας Ρούσσος, Νίκος Σκλάβος, Αριστείδης Χαμηλάκης

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Φωτογραφίες: Δέσποινα Σπύρου

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, Ταύρος